Seceta a afectat grav culturile de cereale! Recoltele din vară vor fi mai mici cu 50%

Timp de trei ani, în intervalul 2016 – 2018, fermierii români au obținut recolte record la culturile de cereale păioase. De pe urma producțiilor mari au profitat din plin marile case de comerț internaționale care controlează piața grânelor din Europa Centralăși de Est, Canalul Dunăre - Marea Neagră și operatorii din portul Constanța.Oare cum va fi recolta anului 2019? Vom avea o producție cel puțin la nivelul anului trecut? Va fi marfă pentru export? Cum vor evolua prețurile?Întrebările i le-am pus fermierului Gheor-ghe Lămureanu - vicepreședintele Federației Naționale a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. Lămureanu conduce ferma Agroterra, din comuna Agigea, o unitate reprezentativă a agriculturii româ-nești, care exploatează o suprafață de 1.500 ha de teren. Datorită funcțiilor deținute de-a lungul timpului în organizațiile reprezentative ale producătorilor agricoli din județul Constanța și din țară este în contact cu marea majoritate a fermierilor constănțeni și are o imagine de ansamblu a evoluției culturilor.„La culturile de toamnă, vom obține 50% din recolta anului trecut – a declarat Gheorghe Lămureanu. Suprafețe întinse din județul Constanța n-au avut parte de precipitații. Semănăturile n-au primit nici măcar 10% din necesarul de apă. În cazul culturilor de primăvară, vom vedea ce va fi de acum încolo. Plantele sunt sănătoase, sunt pregătite. Noi, fermierii, am făcut cheltuiala în proporție de 90% cu înființarea culturilor. Vom mai face lucrările de întreținere și vom aștepta să vedem ce ne dă Dumnezeu, de sus. Eu am irigații pe o suprafață de 450 de hectare dintr-un total de 1.500 de hectare. Am dat apă unde s-a putut. Dar acolo unde nu sunt irigații, vă spun că nu vom avea mai mult de 50% din recolta pe care am avut-o anul trecut.Situația este asemănătoare în tot județul, dar cu precădere mai proastă în nordul județului: Cogealac, Histria, Săcele, unde la ultimele ploi n-au căzut decât 4 litri de apă pe metru pătrat, în condițiile în care noi am avut 20 de litri și peste, dar nu mai mult de 10% din ceea ce ar fi trebuit să fie. Trebuie ținut cont de faptul că din iarnă nu avem niciun fel de rezervă de apă în sol.Cum vor evolua prețurile? Într-adevăr, când oferta este mică, prețurile ar trebui să crească. Așa se întâmplă, de obicei, pe piața internă, dar de când comerțul de cereale s-a globalizat, nu s-au înregistrat creșteri mari de preț. Ofertele de prețuri de la această oră sunt egale cu cele pe care le primeam anul trecut pe vremea asta. Mai mult ca sigur că fermierii nu își vor recupera cheltuielile făcute cu înființarea culturilor. Sunt convins că 30% – 40% dintre fermieri nu vor rezista.Domnule, este unul dintre cei mai săraci ani în precipitații, de după 1990. Sperăm să avem mai mult noroc de precipitații pentru culturile de primăvară: porumb, floarea soarelui, mazăre, orzoaica de bere și muștar.Pe viitor, va trebui să se facă eforturi mai mari pentru asigurarea irigațiilor pe suprafețe întinse”, a spus Gheorghe Lămureanu.La polul seceteiVom discuta, acum, cu un fermier de la polul secetei din județul Constanța. La cei 71 de ani ai săi, inginerul Gheorghe Perifan nu se îndură să se despartă de agricultură. Fostul director tehnic al IAS Cogealac muncește de 48 de ani pe câmp. Acum, conduce o fermă mult mai mică, de numai 150 de hectare. Îmi spune:„Fermierii sunt pesimiști în privința culturilor de toamnă. Nu numai că nu a plouat suficient, dar este și frig. Plantele nu se dezvoltă. În acest început de an ne confruntăm cu o secetă cruntă. Ploile care au fost în ultimile patru zile au dat doar 4 litri de apă pe metru pătrat.Culturile nu arată prea bine, dar nu avem altceva de făcut decât să sperăm. Recolta la culturile de toamnă va fi de cel mult 60% din ceea ce obțineam în anii trecuți. În zona noastră, de la Cogealac până la Constanța, rapița arată ceva mai bine, dar culturile de grâu și orz nu sunt deloc grozave. Nu știm care vor fi prețurile la păioase. Dar oricum alții le fac, nu noi, fermierii. Ne-am luat gândul de la profit. Vom fi mulțumiți dacă ne recuperăm cheltuielile. În zona noastră nu se pot face irigații pentru că lipsește infrastructura primară. Fermierii nu pot investi în echipamente de irigații, pentru că rețeaua de canale și pompe de irigații care aduceau, pe vremuri, apa până la Cogealac sunt distruse.Culturile de primăvară au fost semănate. Floarea soarelui a început să răsară, porumbul a răsărit pe ici, pe acolo. Om vedea ce se va întâmpla. Noi suntem învățați să așteptăm”, a spus Gheorghe Perifan.v v vÎn ultimul sfert de secol, fermierii au avut parte de numeroși ani secetoși. Au pielea tăbăcită de prea multele încercări prin care au trecut. Au supraviețuit secetei din 2000 și 2001, celei din 2007 și 2015, care le-a înjumătățit toate culturile. Seceta din 2019 se anunță la fel de cumplită. Toate plantațiile sunt afectate, paguba pentru fermieri fiind uriașă. Au investit muncă și bani, au luat credite de la bănci pentru înființarea culturilor și vor trebui să dea banii înapoi.