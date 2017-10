Se va muta regionala finanţelor publice la Constanţa?

Un an de la reorganizarea Fiscului

Se va muta regionala finanțelor publice la Constanța?

A trecut un an de la reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). În octombrie 2013, Garda Financiară a ieșit de pe scena istoriei, locul ei fiind luat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală. La rândul lor, direcțiile generale județene ale finanțelor publice și direcțiile regionale vamale au fost înlocuite cu opt direcții generale regionale ale finanțelor publice.Ce rezultate a dat reorganizarea Fiscului? Ministerul Finanțelor Publice ar trebui să facă o evaluare obiectivă e eficienței actualei structuri organizatorice, comparativ cu cea veche. Analiza ar trebui să răspundă la următoarele întrebări: Care dintre cele două formule organizatorice a adus mai multe venituri la buget? Care a combătut mai bine evaziunea fiscală? Care a consumat mai puține venituri? Care a înregistrat mai puține contestații și reclamații din partea contribuabililor?Nu stă în puterea noastră să facem această analiză comparativă, de aceea ne vom rezuma doar la câteva aspecte. Potrivit datelor privind execuția bugetară publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în primele nouă luni din 2013, deci înainte de reorganizarea ANAF, bugetul general consolidat a încasat venituri de 147,293,1 milioane de lei, reprezentând 23,4% din PIB. După reorganizare, în primele nouă luni din 2014, încasările au fost de 155.439 de milioane lei, respectiv 23,5% PIB. Rezultă un plus de 8.145,9 milioane de lei sau de 0,1% din PIB.Cui se datorează acest plus? Restructurării ANAF sau creșterii taxelor și impozitelor? Cel puțin 40% din această creștere provine din majorarea accizelor, din introducerea supra-accizei la carburanți și a impozitului de 1,5% pe construcțiile speciale (celebra taxă pe stâlp).Potrivit Consiliului Fiscal, în anul 2013, înainte de reorganizarea ANAF, evaziunea fiscală din România era de 16% din PIB. Care este nivelul ei în prezent? Dacă luăm în considerare creșterea de 0,1% din PIB a gradului de colectare a veniturilor, din care scădem cota datorată creșterii taxelor și impozitelor, rezultă că nivelul evaziunii fiscale este de cel puțin 15,94% în prezent, deci cu 0,06% din PIB mai mic decât înainte de reorganizare.Plusul de eficiență în colectarea veniturilor și în combaterea evaziunii fiscale, obținut prin reorganizarea Fiscului, este mult prea mic, după opinia mea. Dintr-o anumită perspectivă se poate vorbi de un eșec al acestui proces.Mă voi opri și asupra altui aspect: regionalizarea finanțelor publice. După cum vă amintiți, alegerea municipiului Galați drept gazdă a structurii pentru regiunea de Sud - Est, în dauna Constanței, s-a făcut pe criterii politice, arbitrare, voluntariste: așa a vrut premierul Victor Ponta. Argumentele obiective (precum numărul contribuabililor din fiecare județ, veniturile aduse de fiecare județ la bugetul consolidat al statului, existența unui aparat fiscal puternic și experimentat, capabil să facă față organizării la nivel regional, existența instanțelor de judecată de care depinde soluționarea cauzelor fiscale) nu au contat.Bilanțul încasărilor bugetare din primele nouă luni ale anului 2014, demonstrează că locul Direcției Regionale a Finanțelor Publice nu este la Galați, ci la Constanța. Iată, în luna august, județul Constanța a colectat 54,69% din totalul încasărilor fiscale ale regiunii, iar în septembrie, 35,57%. În schimb, județul Galați a contribuit cu numai cu 15,73%, respectiv 20,57%. Dacă am adăuga la aceste cifre încasările din activitatea vamală, rezultatele ar fi zdrobitoare, în favoarea Constanței!Cele prezentate arată că e momentul să se repună în discuție modul de organizare a ANAF, în special schimbarea reședinței unora dintre regionalele județene, cum este cea de la Galați. Deputatul Gheorghe Dragomir a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că acest lucru va fi posibil abia după ce PNL va ajunge la guvernare.