Se strânge lațul pentru escrocii din turism

r Printr-o ordonanță de urgență cresc drepturile turiștilor și obligațiile tour-operatorilorStatistica oficială contabilizează aproape toate datele referitoare la industria turismului: numărul locurilor de cazare, numărul turiștilor români și străini, scopul și durata sejurului, sumele achitate de turiști, numărul de români și străini intrați și ieșiți prin punctele de trecere a frontierei, mijlocul de transport utilizat și multe altele. În schimb, nu calculează câți tour-operatori le-au dat țeapă clienților și câți turiști au fost păgubiți.Fenomenul acesta a avut o amploare nemaivăzută în perioada crizei, când numeroși tour-operatori și-au declarat insolvența după ce le-au luat banii amatorilor de excursii. În 2010, au dat faliment două agenții de turism, lăsând zeci de clienți cu ochii în soare, în 2011, alte două, în 2012, nouă agenții, iar în 2013, șapte agenții.Din acest motiv, pe site-uri de specialitate au fost publicate, încă din anul 2013, următoarele sfaturi: „Dragi turiști, aveți grijă de la ce agenție cumpărați sejurul. Vă sfătuim să verificați: societatea, sediul, asigurarea, licența, brevetul, vechimea, dacă este sau nu membru ANAT, site-ul, contul Facebook, dacă are sau nu publicitate online, prezența la târgurile de turism, recomandări, sfaturile prietenilor etc. Odată aleasă agenția, se recomandă o minimă documentare despre aceasta și, în cele din urmă, o vizită, absolut necesară, la sediu”.Chiar dacă au urmat aceste sfaturi, cei ce și-au rezervat vacanța prin agenția Terra Turism n-au scăpat de necazuri. Clienții ei au fost anunțați că, pe 22 iunie 2018, firma a intrat în insolvență și că vacanțele pentru care au plătit sute sau chiar mii de euro nu mai pot fi onorate. Până și Asociația Națională a Agențiilor de Turism, al cărei membru este Terra Turism a fost luată prin surprindere, ea aflând de pe internet despre insolvența acesteia.„Pentru recuperarea sumelor datorate de către Terra Tourism, turiștii se pot adresa asiguratorului agenției (City Insurance SA), urmând a fi despăgubiți în limita sumei de 50.000 de dolari, valoarea totală a poliței de asigurare”, precizează ANAT printr-un comunicat de presă. Existența poliței de asigurare nu garantează faptul că păgubiții își vor recupera toți banii. În cazul în care suma totală a pagubelor reclamate este mai mare de 50.000 de dolari, pentru diferență, clienții trebuie să se înscrie la masa credală. Dar nici așa nu au certitudinea că își vor primi toți banii.★ ★ ★Pe viitor, astfel de necazuri și multe altele ar putea fi evitate. Conform unui proiect de ordonanță de urgență privind pachetele de servicii de călătorie și servicii asociate, pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei, clienții agențiilor de turism se vor bucura de mai multe drepturi și măsuri de protecție, pe viitor.Astfel, înainte de semnarea contractului de servicii de călătorie, agenția de turism e obligată să îi asigure clientului, în scris, informații clare, detaliate, privind pachetul de servicii, despre costurile fiecărui serviciu inclus, despre mijloacele de transport și orarul lor, despre condițiile de cazare și masă etc. Respectivele informații fac parte din contract și nu vor putea fi modificate pe parcurs.Actul normativ reglementează că, după încheierea contractului, prețurile pot fi mărite - doar dacă în contract se prevede explicit această posibilitate - dar numai în anumite condiții. Pe viitor, clientul va putea înceta contractul în orice moment, plătind o penalitate către agenția de turism. Valoarea acesteia trebuie să fie rezonabilă și justificată.La rândul ei, agenția poate înceta contractul, oferind clientului rambursarea completă a plăților efectuate și o despăgubire suplimentară.Actul normativ prevede că organizatorul călătoriei răspunde de calitatea serviciilor, iar dacă aceasta este inferioară celei prevăzute în contract (spre exemplu: cazarea este la un hotel de două stele în loc de trei stele), va trebui să-i ofere clientului o reducere adecvată a prețului.Clienții vor avea dreptul la reduceri de preț și despăgubiri pentru orice neconformități cu contractul ori pentru daune. Mai mult, agenția de turism e obligată să acorde asistență adecvată și fără întârzieri nejustificate călătorilor aflați în dificultate.Pe viitor, agențiile de turism trebuie să ofere garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de clienți, inclusiv în caz de insolvență.Încălcarea prevederilor actului normativ este sancționată cu amendă ori cu retragerea autorizației de funcționare emisă de Ministerul Turismului. Amenzile sunt consistente, variind între 4.000 și 50.000 de lei.★ ★ ★Să nu credeți, stimați cititori, că actul normativ exprimă grija Guvernului României față de cetățenii escrocați de agențiile de turism! Nicidecum. Dacă nu ar fi amenințat Comisia Europeană că va declanșa procedura de infringement împotriva României, guvernanții n-ar fi dat în trap să transpună prevederile Directivei europene 2302/2015 în legislația europeană. Ca urmare, n-ar trebui să ne mai mirăm de sentimentele anti-europene ale Puterii politice de la București.