Se scumpeşte curentul: 3% anual până în 2025

Scumpirile sunt bune pentru popor ,mai !

De fapt ,cu fiecare an ce trece,apar tot mai multe motive pentru a-i convinge pe cei inca nehotarati, sa plece din tara definitiv. De un secol se tot pretind sacrificii,cica patriotice ,pentru un viitor mai bun si ce sa vezi,asa este,viitorul devine din ce in ce mai roz pentru nemernici,acelasi tip de nemernici aflati parca dinastic la putere. Ei nu se sacrifica,ei ofteaza ca sufera la un loc cu noi,mai ales dupa bautura si haleala scumpa,dupa excursiile obositoare in tari diverse,pentru binele poporului.