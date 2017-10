Se pregăteşte privatizarea CNCIR SA

Se pregătește privatizarea CNCIR SA

Ministrul economiei, Varujan Vosganian, l-a primit astăzi pe Alessandro Romei, administrator al Rina Simtex, unul dintre organismele de certificare prezente în România. Investitorul italian și-a manifestat intenția de a participa la privatizarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - CNCIR SA, aflată în subordinea Ministerului Economiei.Varujan Vosganian a menționat că ministerul nu are în vedere privatizarea de urgență a CNCIR SA, pentru că această companie are profit și nu este supusă unor contestații de orice natură. El a admis, însă, că este posibil ca, începând din primăvara anului viitor, Ministerul Economiei să facă un anunț de privatizare a companiei. Vosganian a precizat că Ministerul Economiei vrea să obțină, în acest caz, un preț cât mai mare, negociind și vânzând acțiuni unor clienți importanți din domeniu.