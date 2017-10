Se poate preveni o catastrofă ecologică la Marea Neagră?

Orașul – port Constanța găzduiește una dintre cele mai importante reuniuni internaționale de la Marea Neagră. Este vorba de „Seminarul de instruire regional pentru răspuns la poluare marină cu hidrocarburi în Marea Neagră, pentru administratori, nivel managerial și planificarea la nivel internațional a Exercițiului RODELTA 2009". Reuniunea are loc sub patronajul Organizației Maritime Internaționale (IMO), în cooperare cu Autoritatea Navală Română (ANR), la hotelul Bulevard, în perioada 9 – 13 martie 2009. Ea se adresează țărilor riverane Mării Negre: Bulgaria, Georgia, Federația Rusă, România, Turcia și Ucraina. Acestea au competențe naționale în organizarea și coordonarea activităților de răspuns în caz de poluare marină, în conformitate cu prevederile Planului Regional de Contingență la Marea Neagră și ale Planului Național de Contingență al fiecărui stat pe care-l reprezintă. La eveniment participă circa 50 de specialiști internaționali și naționali, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și private din domeniul protecției mediului marin. De asemenea, sunt reprezentate Comisia Europeană, IMO, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), Comisia Mării Negre, Oil Spill Preparedness Regional Initiative for Caspian Sea - Black Sea - Central Eurasia (OSPRI) și Oil Spill Response (OSR). „Prin organizarea acestui seminar se urmărește îmbunătățirea colaborării și cooperării între statele riverane Mării Negre, în cazul unor poluări majore, care se pot solda cu catastrofe ecologice” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Paul Brânză, directorul general al ANR. În perioada 24 – 28 august 2009, în zona Midia, va fi organizat exercițiul RODELTA 2009. „Pornind de la simularea unui caz de poluare, va avea loc o acțiune de intervenție complexă, internațională în zona Midia. Toate statele de la Marea Neagră vor participa cu nave, elicoptere și echipamente” – a precizat Paul Brânză. Exercițiul va fi organizat de Comisia Mării Negre, cu sprijinul Comisiei Europene, IMO și OSPRI. La nivel național, pregătirea exercițiului a început deja. Prima conferință de planificare s-a desfășurat în perioada 18 - 20 februarie 2009 la sediul ANR, Constanța, când au fost stabilite primele detalii ale exercițiului. Marea Neagră a intrat în atenția IMO ca urmare a creșterii riscului producerii unei poluări majore cu hidrocarburi. Traficul navelor petroliere este tot mai intens pe măsură ce se exploatează resursele de hidrocarburi din Marea Caspică. A sporit, de asemenea, activitatea de prospectare și de extragere a țițeiului de pe platforma continentală a Mării Negre, iar terminalele petroliere din zonă s-au înmulțit. În bazinul Mării Negre, cazurile de poluare majoră au fost rare. Cele mai grave sunt legate de scufundarea tancului petrolier de 150.000 tdw Independența, în noiembrie 1979, în zona Bosforului, și a unui tanc petrolier fluvio – maritim, în Strâmtoarea Kerch, în noiembrie 2007.