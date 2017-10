Se poate construi o agricultură modernă cu bucătari şi ospătari?

Se poate construi o agricultură modernă cu bucătari și ospătari?

- „Cuget Liber“ lansează o provocare pentru prefectul județului, Consiliul Județean, primăriile marilor comune și fermieriAgricultura constănțeană se confruntă cu un paradox. „În ciuda faptului că 50% din populația județului locuiește în mediul rural, unitățile agricole nu găsesc lucrători calificați”, afirmă Ioan Albu, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța.Vina aparține guvernelor și miniștrilor Educației care au „reformat” sistemul de învățământ până l-au rupt de economia reală, de nevoile ei. Desființarea liceelor agricole și a școlilor profesionale specifice a lăsat agricultura României fără baza de formare a lucrătorilor calificați.Iată un exemplu concret: „Comuna Cobadin este așezată central în județul nostru și este a treia ca mărime. Are un liceu… teoretic și o școală profesională care pregătește… bucătari și ospătari”, relatează Ioan Albu.Evident, fermierii din Cobadin și din împrejurimi, care au investit în exploatațiile agricole, în utilaje și mașini agricole, nu au nevoie de bucătari și ospătari, ci de tehnicieni agricoli, de conducători de tractoare și combine, de specialiști în executarea lucrărilor câmpului conform tehnologiilor moderne.Cei ce au dat profilul liceului și al școlilor profesionale din Cobadin nu s-au gândit nici la viitorul tinerilor, nici la nevoile unităților economice din zonă, nici la viitorul comunei. Dimpotrivă, au pus bazele exodului resurselor de forță de muncă din zonă spre activități non-agricole și spre alte meleaguri.„Liceele și școlile profesionale agricole ar trebui reînființate. Ar putea să apară centre de calificare la Cobadin, Negru Vodă, Băneasa, Cernavodă și Cogealac. Avem în aceste zone unități agricole mari, dotate cu utilaje performante, avem livezi, ferme de animale, care au nevoie de lucrători calificați. Pe de altă parte, ne confruntăm cu o gravă problemă socială la sate. Mulți tineri proveniți din familii sărace termină opt clase și nu li se oferă șansa de a se califica într-o meserie”, afirmă directorul Direcției Agricole.Lucrurile nu mai pot continua în acest fel. Trebuie făcut ceva pentru tinerii de la sate și pentru unitățile agricole, de la care națiunea română are așteptări tot mai mari. Nu ne putem permite să alocăm, an de an, în agricultură, tot mai multe resurse bănești de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat, iar pe de altă parte să stimulăm adâncirea crizei de lucrători calificați în acest domeniu, pregătind tinerii în meserii de care piața nu are nevoie.Ce e de făcut? „Cuget Liber” lansează ur-mătoarea provocare: la nivelul județului Constanța ar trebui să se organizeze o dez-batere serioasă pe această temă, la care să participe prefectul județului, președintele Consiliului Județean, conducerile Direcției Agricole, Inspectoratului Școlar, Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, primari ai marilor comune și fermieri.Întâlnirea ar trebui să se încheie cu constituirea unor grupuri de lucru care să aibă următoarele misiuni:- determinarea necesarului de lucrători calificați, pe specialități, pentru o perioadă de 15 - 20 de ani, pentru unitățile agricole din județ, pe baza propunerilor fermierilor;- identificarea unităților școlare care ar putea organiza pregătirea lucrătorilor agricoli prin cursuri profesionale și liceale;- determinarea finanțării necesare pentru organizarea învățământului agricol și a surselor de finanțare (din fonduri europene, de la Guvern, Consiliu Județean, primării, fermieri);- constituirea parteneriatului public - privat pentru susținerea învățământului agricol, în cadrul căruia fermierii să asigure: necesarul anual de pregătire a forței de muncă, pe meserii; locuri de practică; locuri de muncă; burse.Pe această bază, s-ar putea realiza un sistem de învățământ agricol solid, de lungă durată, care ar putea pregăti lucrători nu doar pentru județul Constanța, ci pentru întreaga regiune de sud-est și, de ce nu, pentru întreaga țară.