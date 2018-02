Se naște o piață a muncii, pe granița româno - bulgară

România și Bulgaria se confruntă cu un deficit tot mai acut de forță de muncă. Fenomenul este mai accentuat în zona de graniță. O soluție la problemele agenților economici români și bulgari ar putea fi încurajarea mobilității transfrontaliere a lucrătorilor din cele două țări. Acesta este, de altfel, obiectivul unui proiect cu finanțare europeană, la realizarea căruia participă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, împreună cu Asociația Industriașilor din Veliko Tarnovo și Asociația Industriașilor din Bulgaria.Joi, 8 februarie 2018, la hotelul Ibis, din Constanța, a avut loc conferința de prezentare a etapei intermediare a proiectului. În cuvântul de deschidere, Zechko Dimitrov - directorul de programe al Asociației Industriașilor din Bulgaria a arătat că asigurarea necesarului de forță de muncă constituie o problemă pentru mulți agenți economici din țara sa, în condițiile în care criza demografică s-a adâncit, iar structura calitativă a mâinii de lucru nu corespunde nevoilor economiei.La rândul său, Ion Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA Constanța a declarat următoarele: „Am intrat în acest parteneriat pentru că România și Bulgaria se confruntă cu o criză a forței de muncă pe fondul scăderii natalității, a creșterii migrației interne și externe a lucrătorilor. Peste 4 milioane de români muncesc în străinătate. Pe de altă parte, se manifestă o scădere a calității pregătirii absolvenților diferitelor forme de învățământ. Mulți dintre ei sunt analfabeți funcțional. România are nevoie de reforme profunde. Astăzi, lucrătorii sunt mai bine plătiți în sistemul public decât în cel privat. Guvernanții nu înțeleg că banii se produc în economia privată”.Jugănaru și-a exprimat încrederea că, prin colaborarea transfrontalieră, România și Bulgaria pot asigura locuri de muncă stabile pentru forța de muncă neocupată și că vor fi depășite barierele lingvistice.Proiectul se întinde pe o perioadă de doi ani, până pe 3 aprilie 2019, și are un buget total de 593.492,79 euro, a declarat Luiza Cerbula, conducător de proiect din partea CCINA. Grupurile țintă sunt: populația activă din zona transfrontalieră a Bulgariei și României (aproximativ 2.125.600 de persoane), populația inactivă și șomerii din regiunea transfrontalieră (aproximativ 400.000 de persoane) și minim 500 de companii private.În cadrul proiectului au fost identificate cinci sectoare economice cheie, cu potențial pentru mobilitatea forței de muncă în zona de graniță: agricultura; industria prelucrătoare; construcțiile; transporturile și depozitarea mărfurilor; serviciile de cazare și alimentație publică. De asemenea, au fost identificate 40 de ocupații cu cel mai mare potențial de mobilitate.În continuare, partenerii de proiect vor elabora o serie de instrumente ce vor fi puse la îndemâna agenților economici și a forței de muncă din piață:• cataloage de competențe pentru ocupațiile cu potențial de mobilitate;• instrumente on-line de evaluare a competențelor;• un studiu pe cel puțin 300 de subiecți din grupul țintă, cu privire la oportunitățile de angajare; • dezvoltarea și implementarea de forme de pregătire pentru cel puțin 300 de persoane; • pregătirea specialiștilor de resurse umane din Bulgaria și România, în scopul îmbunătățirii abilităților lor în selectarea forței de muncă de pe cealaltă parte a graniței; • o platformă on-line cu locurile de muncă vacante;• un model de informații utile (juridice, de contabilitate etc.) pentru angajații și angajatorii din ambele părți ale graniței.În cadrul dezbaterilor, s-a remarcat faptul că mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă va trebui să depășească și bariera fiscală ce desparte cele două țări. Spre deosebire de Bulgaria și întreaga Uniune Europeană, contribuțiile sociale au fost transferate de la angajatori la angajați, în România. Mult mai grav este faptul că sistemul fiscal românesc este extrem de instabil și imprevizibil.