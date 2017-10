Se lansează proiectul Danube Stream

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA aduce în atenția publicului proiectul Danube Stream. Acesta care reprezintă o continuare a succesului colaborării dintre administrațiile de cale navigabilă de-a lungul Dunării, înregistrat în cadrul proiectelor Newada și Newada Duo, cu accent pe inițierea dialogului la nivel național și internațional între administrațiile de cale navigabilă și instituțiile responsabile cu protecția habitatului natural al Dunării, precum si creșterea vizibilității activităților de cooperare. Proiectul Danube Stream are multe elemente inovatoare, care fac parte din viitoarele tehnologii și servicii ce vor reprezenta piloți de îmbunătățire a infrastructurii pe căile navigabile interioare.În cadrul acestui proiect, a avut loc la Bratislava primul consiliu de administrație al proiectului Danube Stream. Consiliul acționează ca un comitet director și are în componența sa directorii administrațiilor de cale navigabilă de-a lungul Dunării, partenere în proiect.Fiecare administrație de cale navigabilă a prezentat prin intermediul delegatului ei așteptările de la proiectul Danube Stream și cele mai importante realizări din perioada 2014 - 2016, în ceea ce privește managementul căii navigabile. Pincipalele așteptări ale administrațiilor de cale navigabilă sunt legate de intensificarea colaborării, semnarea de noi acorduri parteneriale pentru serviciile pe care administrațiile le pun la dispoziția utilizatorilor apelor interioare și asigurarea acurateții informațiilor oferite.În partea a doua a întâlnirii au fost prezentate în detaliu activitățile proiectului, acestea fiind aprobate în unanimitate.Proiectul „Danube Stream - Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management” a fost aprobat la finanțare în cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014 - 2020, Axa prioritară PA3 - Conectivitatea în regiunea Dunării, Obiectivul specific SO 3.1 - Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane.Durata de implementare a proiectului este de 30 luni (ianuarie 2017 - iunie 2019) și are un buget aprobat de 2,2 milioane euro, cu o cofinanțare de 85% din partea Uniunii Europene. Bugetul aferent CN Adminstrația Canalelor Navigabile SA este de 158.811,42 euro. Împreună cu alți opt parteneri din șapte țări se va asigura implementarea proiectului în termenul stabilit.