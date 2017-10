Se lansează modelul Yaris hybrid, cel mai avansat Yaris de până acum

Modelul Yaris hybrid va fi lansat în premieră la cea de-a 12 - a ediție a Salonului Auto de la Geneva. Acesta are un design exterior exclusivist, aerodinamic și eficient, care urmează noua linie de design Toyota, vizibilă în special în design-ul grilei față și al farurilor.Noul model beneficiază de primul tren de rulare cu tehnologie integral hibrid de dimensiuni reduse. Combinând un motor nou de 1,5 l benzină cu un motor electric mai compact, noul sistem este cu 20% mai ușor decât cel existent pe Auris hybrid.Datorită reducerii dimensiunilor componentelor sistemului hibrid, precum și a rezer-vorului și bateriei instalate sub scaunul din spate, Yaris hybrid oferă același spațiu pentru pasageri și bagaje - capacitatea portbagajului de 286 l - precum modelul Yaris cu sistem convențional de propulsie. Motorul eficient al lui Yaris hybrid, cu 74kW/100 cp oferă un echilibru perfect între performanțe și emisiile de CO2 în segmentul B, permițând în același timp condusul în modul integral hibrid, cu zero emisii de noxe și CO2, spun reprezentanții Toyota.Noul model are dotări standard precum aer condiționat și transmisie automată. „Combinând designul îndrăzneț, agilitatea și funcționalitatea cu inovația, eficiența și experiența Toyota în ceea ce privește protecția mediului, Yaris hibrid este cel mai avansat model Toyota până în prezent. Noul Yaris hybrid marchează un pas major în implementarea strategiei Toyota de a introduce tehnologia integral hibrid la nivelului tuturor modelelor strategice în Europa”, precizează reprezentanții companiei.Yaris este cel mai bine vândut model cheie de la Toyota, cu cea mai mare flotă în circulație pe drumurile europene. După lansarea modelului Auris hybrid în anul 2010, Yaris hybrid este al doilea model de volum pe care Toyota introduce tehnologia integral hibrid.