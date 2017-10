Se implică Ministerul Turismului în organizarea Stufstock sau Liberty Parade?

Stufstock sau Liberty Parade sunt doar două dintre evenimentele mult aștep-tate, an de an, pe litoral. La acestea participă zeci de mii de turiști, atât români, cât și străini (mai ales în cazul Stufstock), așadar reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului s-au gândit că ar fi locuri numai bune de promovat brandul turistic al României.Mai exact, ministrul dezvoltării regionale și turismului, Cristian Petrescu, alături de reprezentanții a două asociații de promovare turistică au semnat în acest week-end un protocol de colaborare pentru pro-movarea țării noastre ca destinație turistică, ocazie cu care au lansat și „Calendarul evenimentelor tradiționale din România”.Referitor la protocol, acesta prevede posibilitatea promovării brandului turistic național al României în cadrul evenimentelor pe care respectivele asociații le vor organiza în cursul acestui an, dar și „posibilitatea“, așadar nu este un lucru cert, ca MDRT să se implice în organizarea unora dintre ele. Pe scurt, cu sau fără a da vreun ban din buzunar pentru buna desfășurare a evenimentelor incluse în res-pectivul calendar, MDRT va putea participa la festivaluri, târguri și celelalte activități cu standuri de promovare și va putea distribui participanților materiale de promovare și promoționale (broșuri, șepci, insigne, tricouri etc. cu însemnele brandului turistic național).Pe lângă cea de-a zecea ediție a Festivalului Stufstock din Vama Veche, care se pare că va avea loc în perioada 23 - 29 iulie, și Liberty Parade, petrecerea din aer liber ce animă an de an în special stațiunile Venus și Saturn (programată spre sfârșitul lui iulie), în „Calendarul evenimentelor tradiționale din România” se regăsesc alte două manifestări de pe litoral. Așadar, se va bucura de prezența MDRT și a brandului turistic și Târgul național al meșterilor populari, ediția 14. Acesta se desfășoară în august, spre sfârșitul lunii, în Mamaia, stațiunea în care ajung cei mai mulți turiști.Lista este completată de Festivalul național al cântecului și dansului popular românesc, de unde, de asemenea, brandul turistic nu va lipsi. Această a 12-a ediție a festivalului folcloric va avea loc, potrivit informațiilor MDRT, în perioada 27 august - 2 septembrie.