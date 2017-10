Se extinde categoria persoanelor care beneficiază de rentă viageră agricolă

Vor putea beneficia de rentă viageră agricolă și persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani, cărora li s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, a decis guvernul, printr-o ordonanță de urgență, adoptată în ședința de pe 12 noiembrie 2009. Potrivit legislației actuale, rentierul agricol este definit ca persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care nu are mai mult de zece hectare de teren agricol extravilan și pe care le înstrăinează sau le arendează. De asemenea, este rentier și persoana pensionată pe caz de boală, gradele I și II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, își dovedește incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier și care înstrăinează, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat acordul cu investitorul. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. O altă prevedere a ordonanței de urgență stabilește că renta viageră agricolă se plătește într-o singură rată anuală, până la data de 31 august a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. De asemenea, în cazul arendării, renta viageră agricolă se plătește dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor, doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. În cazul decesului rentierului, moștenitorii vor încasa renta până la data de 31 august a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor, a certificatului de deces în original, precum și a carnetului de rentier agricol al defunctului. Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenția Domeniilor Statului, prin mandat poștal, virament bancar sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege. Pentru anul 2007, plata se face până la sfârșitul anului 2008, atât pentru rentieri cât și pentru moștenitorii acestora.