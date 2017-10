Se deschide Târgul Expoagroutil

Joi, 26 mai 2016, ora 11, la Pavi-lionul Expozițional din Mamaia, are loc deschiderea oficială a Târgului Expoagroutil - editia a XXIV-a.Manifestarea expozițională are următoarele secțiuni: tractoare, combine și echipamente agricole; substanțe pentru fertilizare și protecția plantelor; produse agricole și alimentare; utilaje și instalații pentru industria alimentară; salon de produse ecologice; salon de floricultură; salon de finanțări și asigurări, preponderent agricole.Pe o suprafață totală de 3.500 mp vor fi prezenți 70 de expozanți din România, Bulgaria (șase firme), Turcia (o firmă) și Austria (o firmă), producători, importatori și comercianți din domeniul agricol și nu numai. Din totalul numărului de expozanți, 45 dintre aceștia participă pentru prima dată în cadrul Târgului Expoagroutil. La ediția din acest an, vor participa, alături de ceilalți expozanți, Primăria Cumpăna, Stațiunea Viticolă Mur-fatlar, Stațiunea Pomicolă Valu lui Traian, Primăria Mihail Kogălniceanu, Centrul de Cercetare Bios Cluj, Institutul de Cercetare Balotești, In-stitutul de Cercetare Palas Constanța.Târgul reprezintă o tradițională întâlnire între cerere și ofertă. Începând cu această ediție, împreună cu Centrul Enterprise Europe Network Constanța, partener al acestui eveniment, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a lansat întâlniri în cadrul unui parteneriat de afaceri, la care s-au înscris peste 20 de firme din Bulgaria și Turcia.Numărul estimat de vizitatori ai acestei ediții este de 5.000 - 6.000.Târgul este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța în colaborare cu Direcția pentru Agricultură Constanța.Program de vizitare este următorul: în perioada 26 - 28 mai, în intervalul orar 10 - 18; duminică, 29 mai, de la 10 la 13.