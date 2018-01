Se deschid 6.851 de șantiere în toată țara

Vicepremierul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, susține că Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), a început cu dreptul, fiind un program apreciat atât de autoritățile publice locale, cât și de beneficiarii direcți.„PNDL este un program pe care toată lumea îl apreciază, un program în care, în prima parte, au fost alocați 16 miliarde de lei, iar, în a doua parte, 30 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă, după părerea mea, o sumă foarte importantă pentru dezvoltarea României. Banii au fost repartizați pe județe, după criterii obiective, care țin de capacitatea financiară a județului, suprafața județului, numărul de locuitori și numărul de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri). Deja încep 6.851 de șantiere în toată țara, un lucru important, pentru că, prin Programul de Guvernare, noi ne-am asumat ca fiecare comunitate din această țară să beneficieze de toate cele zece măsuri, și anume sănătate, educație, transporturi, apă și canal, energie, cultură, culte, sport și locuințe”, a menționat ministrul dezvoltării.De asemenea, în cel mult trei ani, în toate localitățile cu peste 2.000 de locuitori, ar urma să fie introduse sistemele de alimentare cu apă și canalizare: „Angajamentul a fost luat în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană (...), noi ne-am propus ca, în doi-trei ani, maxim, să închidem acest lucru, ca fiecare localitate din această țară cu peste 2.000 de locuitori să aibă apă și canal. Bineînțeles, și cele sub 2.000 de locuitori trebuie să aibă apă și canal.”PNDL este un program de finanțare multianual, ce are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României.