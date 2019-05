Se dau lupte grele cu proprietarii de flote care se opun reducerii emisiilor de gaze în atmosferă

Ovidiu Sorin Cupșa, directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV și ambasador al Organizației Maritime Internaționale (IMO), descrie, într-un mesaj postat pe Facebook, bătălia dusă la nivel internațional pentru reducerea emisiilor de gaze în atmosferă în flota mondială:

„Consiliul față în față cu Comisia Europeană. Negocieri dure pentru o politică integrată a celor 28 de state din UE plus două din SEE (Norvegia și Islanda). Se duce o bătălie epopeică între statele membre pentru stabilirea poziției UE la Organizația Maritimă Internațională privind emisia gazelor de seră de către nave. Transporturile emit azi cam un sfert din gazele de seră la nivel mondial! Dar urmează MEPC - comitetul pe mediu al IMO - și Europa vrea să rămână <fruncea> în protecția mediului. Germania conduce atacul statelor nordice cu flote moderne, cu ambiții mari privind mediul (Danemarca, Franța, Marea Britanie etc).







Grecia conduce apărarea statelor din sud (Malta, Cipru), cu pavilioane mari de complezență, de reglementări de mediu prea dure.







Eu conduc ședința. România nu are flotă, dar are Președinția Consiliului Uniunii Europene. Urmează un alt gen de bătălie la Londra. Acolo, în plenul IMO, am de reprezentat un continent în fața lumii. Mogulii mărilor negociază legile și se așteaptă de la imperiile maritime moderne - precum UE, Statele Unite, Japonia - să îi împingă și pe marii deținători de pavilioane de complezență să reducă emisiile gazelor de seră.

E o bătălie a umanității cu <umblătorii albi> din atmosferă, care ar putea ucide în final viața pe pământ.”