Se anunţă un an bun pentru litoral

Se anunță un an bun pentru litoral

Litoralul românesc și, bineînțeles, profiturile eferente operatorilor economici vor depinde iarăși, în sezonul estival 2014, mai mult de vreme. Constanța nici în acest an nu poate spune că are ce oferi turiștilor care nimeresc la mare pe o vreme ploioasă, iar lista hotelurilor care oferă tot felul de servicii care să reprezinte o alternativă pentru o zi la soare nu este tocmai lungă. Totuși, vânzările se pare că merg destul de bine. Potrivit reprezentanților asociațiilor din turism, până în prezent 20 - 25% din ofertele early booking pentru litoralul românesc s-au vândut. Turiștii de rând nu vor fi însă dispuși, nici în acest an, să scoată foarte mulți bani din buzunare. Am putea avea însă surprize.„Pentru Mamaia, coșul de vacanță mediu al unui român este de 120 - 130 de lei pe zi, dar poate urca, în funcție de modul în care se petrece timpul liber, până la peste 300 de lei pe zi. Pentru cei care merg în sudul litoralului, coșul de vacanță este de 80 - 100 de lei zilnic, dar și aici poate crește la circa 200 de lei. Ne așteptăm la un sezon bun, mai ales că este și an electoral și, din experiență, în anii electorali turismul a mers mai bine. Depindem, desigur, de factorul meteorologic și de cum evoluează mediul economic”, a spus Dragoș Răducan, în conferința de des-chidere a Târgului de Turism al României. Acesta își așteaptă vizitatorii la Romexpo, de astăzi. Tot astăzi, acolo, Asociația Litoral - Delta Dunării lansează campania de promovare „Mamaia Style”, ce va include un mega show, așa după cum promit reprezentanții asocia-ției, avanpremiera primului film oficial de promovare a stațiunii Mamaia (realizat din fonduri ce provin din taxa de promovare aplicată agenților economici ce activează în stațiunea Mamaia - Sat Vacanță) și calendarul de evenimente ce vor fi organizate în sezonul estival 2014.