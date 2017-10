Se anunţă seisme şi schimbări majore în mişcarea sindicală din România

Se anunță seisme și schimbări majore în mișcarea sindicală din România

Un avortonVă amintiți de Alianța Confederațiilor Sindicale din România? S-a născut pe 29 ianuarie 2007, din trei părinți: CNSLR- Frăția, Blocul Național Sindical și CNS „Meridian“. În loc să-și crească „pruncul” și să-i conducă pașii pe drumul unificării sindicale, cele trei confederații l-au abandonat la lada de gunoi a istoriei. Recesiunea din 2009 - 2010 a forțat mișcarea sindicală să-și dezvăluie numeroasele slăbiciuni, izvorâte și din lipsa de unitate. Eșecurile răsunătoare înregistrate pe parcursul celor doi ani au demonstrat că sindicalismul românesc are nevoie de o reformă profundă, atât în privința organizării, cât și a mentalităților individuale și de grup. S-a putut constata cu ochiul liber că mișcarea sindicală din România trece prin cea mai profundă criză din istoria sa, că organizațiile profesionale și-au pierdut forța și credibilitatea, iar imaginea lor e grav deteriorată în rândul populației și al propriilor membri. În ciuda acestei evidențe, dacă nu ar fi obligat-o Guvernul Boc, prin modificarea Codului muncii și a legislației sociale, mișcarea sindicală nu ar fi făcut pasul spre reorganizare și unificare. Sunt convins de acest lucru.Pași spre fuziunePrimul care a perceput în ce pericol se află sindicalismul românesc este BNS. În mai 2011, organizația a lansat invitația la unificarea mișcării sindicale. Atunci au răspuns CNSLR - Frăția și Cartel Alfa. „Au avut loc mai multe întâlniri în urma cărora, la reuniunea din luna august, Biroul Executiv al BNS a hotărât să meargă pe drumul unificării cu Alfa” - relatează Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. La nivelul celor două confederații sindicale s-a constituit o comisie de lucru, a cărei misiune este să stabilească pașii concreți ai unificării. „Este posibil ca anul viitor, în luna februarie sau martie, să aibă loc congresul de unificare. Noua confederație va fi cea mai mare structură sindicală din România. Va fi o forță socială puternică, reprezentativă pentru un număr mare de sectoare economice, care, în prezent, sunt divizate din punct de vedere sindical” - afirmă liderul portuarilor. Sindicatele și federațiile din BNS reprezintă în special sectorul privat. Cartel Alfa deține o pondere ridicată în sectorul public, dar cuprinde și organizații din economia privată. Odată cu unificarea la nivel confederativ se vor produce fuziuni și la bază, în întreprinderi. „În prezent, în nume-roase firme coexistă sindicate afiliate la BNS și Cartel Alfa. Este și cazul companiilor portuare Minmetal și Constanța South Container Terminal” - spune Petre Costel.În calea fuziunii nu vor fi obstacole la nivel de unitate sau federație. Probleme vor fi la nivel confederativ, la centru și în filialele județene, pentru că din două structuri trebuie făcută una singură.Pe tabla de șah a sindicalismuluiChiar în această zi, confederațiile sindicale și patronale așteaptă un răspuns din partea ministrului muncii, la propunerea lor de împărțire a economiei pe sectoare de activitate. În funcție de configurația lor, vor fi reorganizate sindicatele și patronatele, la nivel federativ. „În prezent, există numeroase sectoare ale căror sindicate fac parte din mai multe federații. Odată cu noua structură a sectoarelor, unele federații vor dispărea. Sindicatele se vor orienta spre acele federații care pot asigura reprezentativitatea, iar federațiile care nu vor reuși să fie reprezentative vor dispărea” - afirmă Petre Costel. Restructurarea din plan federativ va genera schimbări la nivel superior. „Confederațiile care vor pierde un număr mare de federații nu for mai fi reprezentative. Ca urmare, nu vor mai putea face parte din comisiile de dialog social de la nivel bi și tripartit. Pentru că nu vor mai putea oferi nimic federațiilor și sindicatelor componente vor fi amenințate cu dispariția” - atenționează liderul portuarilor.În aceste condiții, proiectata fuziune a BNS și Cartel Alfa spo-rește șansele viitoarei mega-structuri sindicale să supraviețuiască reorganizării de la nivel federativ. Împreună, cele două confederații dispun de masa critică necesară pentru a genera numărul cel mai mare de federații reprezentative. În următoarea jumătate de an, în mișcarea sindicală din România se vor produce seisme și schimbări majore. La capătul acestei perioade, pe tabla de șah a sindicalismului autohton vor fi mai puține confederații, dar mai puternice.