Se anunţă culturi de cereale record, în judeţul Constanţa

Se anunță culturi de cereale record, în județul Constanța

La Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța este ca în Gara de Nord: mare aglomerație, fermierii vin cu probleme și pleacă cu ele clarificate ori rezolvate, activitățile se derulează pe toate liniile, iar funcționarii nu prididesc cu munca.La ușa directorului Ioan Albu e coadă. Am avut grijă să programez întâlnirea cu o zi înainte. În sfârșit îmi vine rândul. Îi spun: „Erau vremuri când nu prea venea lumea la Direcția Agricolă. Ce s-a întâmplat de e puhoi de lume, acum?”Interlocutorul mă lămurește: „De la data de 1 ianuarie 2017, a luat naștere o nouă instituție: Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța. Ea a preluat activitatea de inspecții (efectuată de către minister, în trecut) și Camera Agricolă (care apar-ținea de Consiliul Județean Constanța). Avem un evantai mare de activități. În prezent, derulăm mai multe programe de minimis în agricultură. Spre exemplu, în baza HG nr. 39/2017 se acordă un ajutor pentru producătorii de legume, în special tomate în seră. Solicitanții trebuie să facă dovada cu facturi că, pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați, obțin o producție 2.000 de kilograme. Doritorii vin la noi și se înscriu în program. Noi facem două verificări pe teren. În prima fază, specialiștii noștri verifică suprafața cultivată, mai apoi, se face verificarea când plantele au rodit. Tot acum este în pregătire programul de minimis pentru carnea de porc, pentru care se așteaptă ordonanța de guvern. Instituția noastră are multe alte atribuții. Spre exemplu, organizăm cursuri de pregătire pentru zootehnie, pentru pescuitul în apele interioare, pentru mecanizatori și alte specialități. Cursurile au durata de 360 de ore, respectiv trei luni. Participanții sunt fermierii și angajații lor. Absolvirea cursurilor este o condiție pentru accesarea fondurilor europene, pentru obținerea unui punctaj mai bun.”Îi propun interlocutorului meu să discutăm despre starea culturilor și recoltele viitoare, având în vedere faptul că iarna a fost grea, cu geruri năprasnice și cu furtuni de zăpadă.„La rapiță, din cele 35.800 de hectare cultivate, doar 2.158 de hectare au fost afectate de îngheț în proporție de sută la sută. La această cultură a contribuit negativ mai ales faptul că s-a semănat mai mult în praf, din cauza secetei din a doua jumătate a anului 2016. Acesta este și motivul pentru care fermierii au semănat o suprafață mai mică, față de 2015 și 2016, când rapița ocupa 55.000 de hectare. În legumicultură au fost distruse solariile de pe o suprafață de 83.000 de metri pătrați, în zonele: Mihail Kogălniceanu, Tariverde, Topraisar. Au fost afectate culturile de ceapă verde, ridichii, salată”, relatează Ioan Albu.La celelalte culturi de toamnă, situația este cu totul alta, afirmă directorul, iar dacă va ploua la timp și îndeajuns se va înregistra o nouă recoltă record de păioase. După cum se știe, 2015 și 2016 au fost ani record la celeale. De ce n-am avea o producție și mai bună în acest an?În toamnă s-au semănat 186.855 de hectare cu grâu, 28.410 de hectare cu orz de toamnă, 18.945 de hectare cu orzoaică de toamnă, 35.800 de hectare cu rapiță și 82.653 de hectare de culturi verzi.În perioada următoare vor avea loc o serie de lucrări în câmp: administrarea îngrășămintelor, aplicarea tratamentelor. Vor urma semănatul florii soarelui și porumbului pe o suprafață totală de 131.440 de hectare.Care e situația în podgorii? „În mare parte, fermierii au terminat lucrările de tăiere la vița de vie pe cele 11.007 hec-tare cu vii pe rod. Plantele n-au avut de suferit în iarnă, cu toate că temperaturile au ajuns și la minus 20 de grade. La această cultură, dacă sunt trei-patru zile la rând cu temperaturi mai scăzute de minus 20 de grade, plantele sunt afectate.”Trebuie scos în evidență faptul că Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța este una dintre instituțiile cu o mare deschidere la public. În fiecare lună organizează întâlniri cu producătorii agricoli. „Recent, am fost la Topraisar, la fermierul Mihai Petre, care deține o suprafață de 50.000 de hectare. Au fost prezenți circa 50 de producători mici și mari. În afara acestui program, am organizat un altul pe care l-am intitulat «Legumicultura încotro?» Mergem în echipă și preluăm toate problemele ridicate de producători. Aceștia au dificultăți cu fiscalitatea, colectarea, depozitarea și procesarea legumelor. Sperăm ca, în viitor, să se finanțeze construcția de depozite de legume, inclusiv dotate cu instalații de frig. Am organizat întâlniri pe cultura vegetală, pe viticultură; peste tot sunt foarte multe probleme. În urma acestor dezbateri, facem informări pentru Ministerul Agriculturii. Trimitem inclusiv fotografii de la aceste acțiuni”, relatează directorul.La nivelul ministerului, Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța este cotată ca fiind cea mai activă structură din țară.