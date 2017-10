Se agită "apele" în porturile maritime româneşti

1

Cale ferată in port

Pana in 1950 căile ferate erau ale administrației portuare.Au fost preluate de CFR si după revoluție ca urmare a noilor condiții au apărut probleme in intretinerea si exploatarea acestora.Pentru evitarea situației APC a preluat aceste cai ferate si a asigurat intretinerea si exploatarea lor.Operatorii au contestat acest lucru si au ajuns din nou la CFR.A fost bine?Domnule Tita faceți un material in care operatorii sa-si exprime punctul de vedere din care sa reiasa când a fost mai bine pentru activitatea portuare.Ar fi sugestiv.