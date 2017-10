Scumpirile „uleioase“ nu ne iartă

„Prețul uleiului va crește, cu cer-titudine, în următoarea perioadă” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Vasile Leu, președintele companiei „Argus”, din Constanța. Ce motive are acest produs alimentar de bază să se scumpească? Prețul lui depinde în foarte mare măsură de cel al materiei prime, care are o pondere de 80% în costurile de producție. „Dacă în urmă cu un an, tona de floarea soarelui se vindea cu 800 - 900 de lei, acum nu se cumpără mai jos de 1.500 - 1.600 de lei și în continuare se scumpește” - afirmă Vasile Leu. „Argus” a reușit să-și asigure 90% din necesarul de materie primă, ceea ce conferă o oarecare stabilitate, în anumite limite, a prețului produsului său final. Dar în continuare va trebui să facă achiziții la prețuri tot mai mari. Nu trebuie omis un alt aspect. „Argus” este un jucător important în piață, cu o cotă situată între 12% și 15%, dar nu este singurul. Piața românească a uleiului este dominată de companiile multinaționale Cargill Incorporated, cu sediul în Minneapolis - Statele Unite, și Bunge Corporated LTD, a cărei conducere se află la White Plains, New York. Specialiștii din sectorul agricol afirmă că cele două grupuri controlează în mare măsură comerțul cu semințe de floarea soarelui din țara noastră, reușind să încheie contracte cu mare parte dintre fermieri, cărora le finanțează producția. Prin mecanismele contractuale se asigură și un anumit preț de desfacere a florii soarelui. Trebuie să fim corecți, metoda este în esență bună. Câtă vreme prețurile de vânzare a florii soarelui sunt acceptabile atât pentru fermieri, cât și pentru fabricile de ulei, ea este stimulativă pentru toată lumea. De altfel, metoda este practicată nu doar de multinaționale, ci și de producătorii de ulei români, care au nevoie de certitudinea că vor avea materia primă asigurată și că aceasta va avea un preț bun pentru ei. Problema principală rămâne însă concentrarea prea mare de pe piață. În aceste condiții, concurența are o forță mult prea mică pentru a frâna creșterea prețurilor, chiar și în condițiile în care materia primă e mai scumpă. Pe de altă parte, piața acceptă cu ușurință orice preț. Uleiul este un produs de bază, al cărui consum nu s-a redus în ultimii ani. „Chiar dacă românii încep să-și schimbe obiceiurile alimentare și să renunțe la prăjeli, folosesc uleiul crud, mai ales în salate” - explică Vasile Leu.