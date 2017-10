Scumpiri uriaşe ale poliţelor RCA. Cât te costă asigurarea pentru maşină

Scumpiri uriașe ale polițelor RCA. Cât te costă asigurarea pentru mașină

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Asigurătorii care încheie polițe RCA au început să jongleze cu prețurile în funcție de interesele societății, de nevoia de a câștiga cota de piață sau de necesarul de cash al companiei. Anul acesta, clasamentul asigurătorilor care vând cele mai ieftine polițe RCA s-a schimbat de câteva ori. Acum, fiecare segment de piață, în funcție de puterea motorului, are alt lider de preț. Uneori asigurătorul cu cel mai mic preț pe un segment are cel mai mare tarif pe alt segment. Per total piață, RCA a crescut cu peste 30% de la începutul anului până în prezent, informează economica.net.Astfel, dacă la începutul anului Euroins avea cele mai accesibile prețuri pe aproximativ toate segmentele de mașini, până în 1.200 cmc, 1.400-1.600, 1.800 - 2.000 și peste 2.000 cmc, acum situația s-a schimbat din cauza modificărilor de preț operate de companii pe parcursul anului și fiecare segment are alt lider de preț. După Euroins, ca lider al asigurărilor ieftine s-a poziționat Asirom. În mijlocul verii, Allianz Țiriac trona incredibil pe locul întâi, iar în prag de toamnă reducerile masive operate de Uniqa Asigurări (30% în a doua jumătate a lui august față de iulie) plasează compania pe primul loc. Menționăm că, la începutul anului, Uniqa avea cele mai mari prețuri pe toate segmentele de piață RCA.Pe segmentul 1.400 - 1.600 capacitate, lucrurile par să se mențină în aceiași parametri.Pentru un autoturism marca Ford Focus, capacitate cilindrică 1.560 cmc, un constănțean în vârstă de 33 ani, cu permis din 2001 și fără daune rutiere, cea mai ieftină poliță se regăsește la Euroins, urmat de Asirom și City Insurance. Astfel, cea mai ieftină poliță pe 12 luni costă 696 lei, după care urmează 739 lei și 743 lei. La Groupama, aceeași poliță costă 896 lei, iar la Generali 1.289 lei. Cea mai scumpă poliță pentru această mașină o regăsim la Allianz Țiriac, cu 1.294 lei.Una peste alta, per total piață, majorarea tarifelor RCA pentru autoturisme a fost în ultimele patru luni de circa 30%. Dacă în primăvară cea mai ieftină asigurare obligatorie pentru o Skoda Octavia pentru 12 luni costa circa 680 de lei, acum cel mai mic tarif este de 907 lei, iar cel mai mare de 1.426 de lei. La ora actuală, ASF analizează prețurile practicate de asigurători din ianuarie 2015 până în prezent, din cauza unor diferențe foarte mari de tarifare contestate de consumatori (în special din zona persoanelor juridice), mai informează economica.net.Transportatorii fac grevăCreșterea tarifelor polițelor RCA i-a afectat însă cel mai mult pe transportatori, care sunt puși în situația de a plăti dublu față de anul trecut. Această situație nu avea cum să rămână fără reacții, astfel că transportatorii rutieri români au intrat în grevă japoneză și vor circula zilnic, timp de o oră, cu 30 km/h oriunde se află în România, până când primele RCA vor fi reduse la nivelul de 4.907 lei/an, se arată în-tr-un comunicat de presă al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).„Uniunea Națională a Transporta-torilor Rutieri din România atrage atenția Guvernului, Parlamentului și Președinției României că transpor-tatorii rutieri s-au săturat de lipsa de măsuri a autorităților față de criza din piața RCA, după ce tarifele pentru camioane la clasa B0 s-au dublat, ajungând la peste 22.000 de lei pe an. Astfel, în semn de protest, transportatorii rutieri vor de-mara o grevă japoneză și vor circula zilnic o oră cu 30 km/h oriunde se află în România până când primele RCA vor fi reduse la valorile ma-ximale conforme cu datele cuprin-se în raportul întocmit anul acesta, pentru perioada 2013 - 2015, de către compania de consultanță Mil-liman la cererea ASF. Totodată, transportatorii rutieri care participă la greva japoneză sunt invitați să-și pună în parbrizul autovehiculelor o pancartă A4 cu mesajul „Protest RCA - Merg o oră pe zi cu 30 km/h - Vreau să trăiesc”, mesaj care indică falimentul în care sunt aruncați transportatorii de către Guvern, Parlament, Președinție, ASF și asigurători”, se arată într-un comu-nicat de presă al UNTTR.