Scumpirea energiei se va decide până la mijlocul lunii septembrie

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei va decide, până la 15 septembrie, dacă va aproba sau nu scumpirea energiei electrice în trimestrul patru al acestui an. La rândul său, ministrul Economiei și Finanțelor a declarat că, în cazul aprobării majorării tarifelor, aceasta nu va fi mai mare două procente. În plus, Varujan Vosganian a precizat că eventuala scumpire se va aplica începând cu 1 ianuarie 2008.