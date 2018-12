Flota comercială a României, acum 20 de ani

Scrisoare deschisă. Compania Petromin, acuzată că sabotează privatizarea flotei

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.„Astăzi, 15 septembrie 1997, în jurul orei 17, reprezentanții celor circa 500 de salariați ai companiei private de navigație Vega Shipping au organizat, în prezenta mass-media locale, o adunare publică în fața sediului societății noastre, ca urmare a recentei decizii a Petromin, de a retrage cele 5 mineraliere închiriate societății noastre și a altor 11 mineraliere închiriate unei alte companii private românești, Ronav, având circa 2.000 de angajați.Vă sesizăm, prin prezenta scrisoare deschisă, malefica conspirație a conducerii Petromin, în frunte cu numitul Caraiani, sluga umilă a vârfului de lance al fostei puteri, în persoana faimosului om de afaceri din România Fahti Taher, care continuă acțiunile de acaparare a flotei strategice a României, începute încă de pe vremea afacerii Forum Maritime.Deși Tribunalul Constanța, prin hotărârea definitivă și executorie nr. 1413/10.06,1997, a instituit poprire asiguratorie în favoarea companiei noastre, pentru suma de 911.447,50 de dolari, reprezentând cuantumul investițiilor noastre făcute pentru modernizarea acestor nave, față de chiriile pretinse de conducerea Petromin, domnul Caraiani, în disprețul legii și al instanței locale, a notificat, la data de 13 septembrie 1997, retragerea acestor 16 nave, pentru a bloca cererea noastră de privatizare adresată FPS, cu nr. 389 din 30 august 1997 și nr. 392 din 2 septembrie 1997, prin cumpărarea activelor în care am făcut considerabile investiții, în baza prevederilor Legii nr. 58 din 1991, a Ordonanței de urgență nr. 15 din 1997 și a Hotărârii de Guvern nr. 457 din 15 august 1997 privind normele metodologice de privatizare prin vânzarea de active către locatorii care au efectuat investiții în activele respective.Deși am beneficiat de sprijinul Ministerului Transporturilor în acțiunea noastră de privatizare, care a mediat în repetate rânduri intervențiile noastre la FPS, nu am reușit să stăvilim disperarea sabotorilor vânduți unor interese străine, în detrimentul sectorului privat românesc, chiar cu riscul declanșării unor ample mișcări în rândul marinarilor și al familiilor acestora, care își văd periclitate locul de muncă și siguranța traiului.În numele celor circa 2.500 marinari, al familiilor acestora și al nostru, vă solicităm să dispuneți constituirea unei anchete urgente, asistate de experți maritimi independenți de talie internațională, care să poată dezvălui opiniei publice cel mai mare caz de corupție din istoria post-revoluționară a țării, estimat la circa un miliard de dolari”.Nota redacției: Acest punct de vedere a fost înaintat Președinției României, prim-ministrului, Parlamentului, FPS, Ministerului de Interne și Procuraturii Generale. (17 septembrie 1997)Petromin a vândut navele „Livezeni“ și „Câmpulung“Compania de navigație Petromin a reușit să vândă navele „Livezeni” și „Câmpulung”, în cadrul ședinței de licitație organizate în data de 25 septembrie 1997. Cumpărătorul este firma GMS Multitrade Ltd., din Vaduz (Liechtenstein), care este specializată în comerțul cu ciment.Vrachierul de 25.000 tdw „Livezeni”, construit în 1974, a fost vândut cu 1.950.000 dolari, prețul de pornire a licitației fiind de 2.500.000 dolari. În schimb, vrachierul de 12.900 tdw „Câmpulung” (construit în 1975) a fost adjudecat la suma de 580.000 dolari, iar prețul de pornire a fost 750.000 dolari.Reprezentantul firmei GMS Multitrade Ltd. ne-a declarat că aceasta este asociată cu SC Tagrimpex, care deține 51 la sută din acțiunile Fabricii de ciment Fieni, astfel încât cele două nave cumpărate vor avea asigurată marfa pentru transport. În plus, GMS Multitrade Ltd. are un contract cu Romcim, până la sfârșitul anului.Deoarece ofertele pentru celelalte 10 nave scoase la licitație nu au fost întocmite conform caietului de sarcini, licitația lor a fost amânată.La sfârșitul licitației din data de 25 septembrie 1997, compania Ronav a informat comisia că a cerut Curții de Apel Constanța să anuleze licitația pentru navele „Dacia”, „Agnita”, „Câmpulung”, „Uricani”, „Vulcan” și „Muscel”, care au fost retrase de Petromin din contractele de bare-boat cu companiile Ronav și Rolinav. (26 septembrie 1997)Pe piața navelor: oferte - da, cumpărători - ba!Compania de navigație Navrom a organizat, în data de 26 septembrie 1997, o nouă rundă pentru vânzarea prin licitație a următoarelor cargouri: „Codlea“ (4.795 tdw, construit în 1974), „Dumbrăveni” (4.795 tdw - 1976), „Plopeni“ (4.795 tdw - 1975), „Sovata” (4.693 tdw - 1978), „Ștefănești” (4.620 tdw - 1983), „Săliște“ (4.795 tdw - 1978), „Sucevița” (4.800 tdw - 1978), „Sălaj” (8.230 tdw - 1972), „Năsăud” (8.290 tdw - 1973), „Bihor” (8.750 tdw - 1973), „Căciulata” (8.750 tdw - 1975), „Dolj” (8.750 tdw - 1972), „Fundulea” (8.700 tdw - 1980), „Alba Iulia” (11.742 tdw - 1976), „Curtea de Argeș” (11.742 tdw - 1976) și „Mirăslău” (16.773 tdw - 1983).În ciuda acestei oferte mari și a prețurilor atractive, variind de la 300.000 la 3.500.000 dolari, licitația nu s-a bucurat de succes. Companiile de shipping au ignorat total „shop“-ul de nave, preferând să participe la dezbaterea „Probleme actuale și de perspectivă în shipping-ul românesc”, organizată de Camera de Comerț, la concurență. Altfel spus, operatorii de nave demonstrează că sunt mai tari la teorie decât la practica privatizării flotei. (29 septembrie 1997)