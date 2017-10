Scoţi banii de la saltea? Iată cât câştigi în plus dacă îi depui la bancă

Scoți banii de la saltea? Iată cât câștigi în plus dacă îi depui la bancă

Conturile de economii reprezentau (în special cele în lei!), până în urmă cu ceva ani, o variantă destul de bună pentru constănțenii care aveau o anumită sumă de bani, la care puteau adăuga, lunar, sume mai mici, pentru ca în final să reușească să strângă banii necesari pentru o anumită investiției, iar în plus să se bucure și de dobândă.Câștigurile nu erau fabuloase, bineînțeles, mai ales dacă sumele depuse nu erau nici ele foarte mari, dar totuși suficient cât să te facă să te gândești și la această posibilitate.Prin 2009, dobânda în cazul unui cont de economii care nu depășea 10.000 lei era de peste 10%/an, putând trece chiar și de 11%, iar media pentru cele în euro și dolari undeva la 4,5%, respectiv 3%. Așadar, contul de economii în lei era mai mult decât avantajos. Avantajos este și acum, la aproximativ patru ani distanță, însă numai dacă ne raportăm la conturile de economii în euro și dolari. Altfel, cum dobânda a scăzut extrem de mult, „câștigurile” au intrat serios la apă.Cine are, să spunem, 10.000 lei, și vrea să-i pună bine la bancă, iar în plus își mai permite ca lunar să depună alți 500 lei, obține după 12 luni, pe lângă suma depusă, de 15.500 lei, nici 590 lei. Cel mai mare randament, de aproape 5,5%, îl întâlnim în cazul ProCredit Bank, urmat la diferență de câteva zeci de lei, uitându-ne la suma acumulată, de Leumi și apoi, la distanță ceva mai mare (cu o dobândă netă de aproape 520 lei) de Intesa Sanpaolo Bank. Dobânzi sub 3% sunt oferite persoanelor fizice de bănci ca RIB și Banca Italo - Romena. În cazul celei din urmă, dobânda scade chiar bine sub 2%, așadar după cele 12 luni, dacă depunem sumele amintite mai sus avem un plus de aproximativ 170 lei.Economiile în euro le aduc constănțenilor și mai puțini bani din dobânzi. Dacă deschidem un cont de economii cu echivalentul în euro a 10.000 lei, ca mai apoi să depunem lunar, timp de un an, cei aproximativ 113 euro (echivalentul în euro a 500 lei), adunăm aproximativ 3.500 euro, la care se adaugă dobânda netă de puțin peste 80 euro, adică undeva la 360 lei. De ce? Randamentul nu ajunge în acest caz nici la 3,5%. Apoi, majoritatea băncilor oferă o dobândă la conturile de economii în euro sub 3%. Multe dintre ele au dobânda chiar și sub 2%, așadar și câștigurile sunt pe măsură.Cine alege dolarul (fie pentru că are diverse sume puse deoparte, fie că primește salariul în această monedă, ori din diverse alte motive), face o afacere și mai proastă. Dacă ne uităm pe ofertele băncilor în ceea ce privește conturile de economii, dobânzile, în cel mai bun caz, abia dacă trec de 2%. Așadar, după un an de zile, luând în calcul echivalentul sumelor prezentate mai sus, obținem cel mult 70 de dolari în plus. Apoi, bine de știut este și că puține bănci mai au oferte pentru conturi de economii care să includă și dolarul.