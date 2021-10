Şcoală de elită elveţiană, pepinieră pentru viitorii manageri din turism

Turismul românesc are nevoie mai mult ca oricând de specialişti în domeniu, de oameni profesionişti care ştiu să conducă o afacere în domeniu, de la nivelul cel mai de jos, până la performanţă. O astfel de şcoală cu tradiţie din 1893 este şcoala hotelieră EHL Group, care are un număr de peste 30.000 de absolvenţi de 120 de naţionalităţi. În prezent, şcoala, care este numărul 1 mondial în învățământul de profil, are 60 de români, la facultate, masterat și MBA. Săptămâna trecută a avut loc prima întâlnire a Asociației absolvenților şcolii hoteliere de la Lausanne, din România, în prezența ambasadorului Elveției, Excelența Sa Arthur Mattli. Concluzia întâlnirii a fost că educația de calitate în turism este mai importantă decât oricând în contextul penuriei de angajați. La ora actuală, există mari oportunități de a studia la EHL. Și anul acesta Confederaţia elveţiană acordă burse de excelență tinerilor români pentru a promova schimbul internațional și cooperarea în domeniul cercetării între cele două ţări. Bursele se adresează tinerilor cercetători care au absolvit un masterat sau un doctorat și artiștilor care dețin o diplomă de licență. Informații despre diferitele tipuri de burse și condițiile de candidatură sunt disponibile pe site-ul oficial al Comisiei Federale pentru Burse pentru Studenții Străini. Termenul pentru depunerea candidaturii este 3 decembrie 2021.