Sclavie cu brevet de ofiţer maritim

Sclavie cu brevet de ofițer maritim

Ştire online publicată Vineri, 28 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

r Cazul fără speranță de rezolvare al unui tânăr ofițer electrician român„Sclavia modernă nu poate fi tolerată în apele Marii Britanii”, este titlul unui comunicat al Federației Internaționale a Transportatorilor, în care e prezentat cazul recent al navelor „Reggae”, „Tahsin” și „Seccadi”, aparținând armatorului Voda Shipping, din Istanbul. Echipajul de pe „Tahsin” - cinci turci, doi indieni și doi georgieni - era neplătit de trei luni, iar un marinar indian nu își mai primise salariul din septembrie 2016. Unul dintre navigatori, un AB, avea un salariu de numai 250 dolari pe lună, cu mult sub standardul minim prevăzut de Organizația Internațională a Muncii. În plus, la bordul navei nu exista apă potabilă de peste zece zile, iar alimentele se terminaseră. Inspectorii ITF au constatat că echipajul de pe nava „Seccadi” era plătit cu mai puțin de 0,85 dolari pe oră, iar plata marinarilor de pe „Reggae” era întârziată cu trei luni.În urma intervenției ITF, lefurile restante ale navigatorilor de pe cele trei nave au fost achitate la cel puțin nivelul minim prevăzut de Organizația Internațională a Muncii, iar acolo unde a fost cazul, navigatorii au fost repatriați.Cazurile de „sclavie modernă” prezentate mai sus au avut un final fericit pentru navigatori, grație intervenției inspectorilor ITF din Marea Britanie.Din păcate, în shipping-ul intenațional există și situații disperate, aproape fără ieșire. În cele ce urmează, vom relata cazul ofițerului electrician Vlăduț V., de pe nava „D-Star”.Navigatorul a fost recrutat prin intermediul unei firme de crewing din România, dar fără să aibă vreun contract cu aceasta. În decembrie 2016 a ajuns la bordul navei, un cargou cu capacitatea de 3.075 tdw, lungimea de 81,9 metri și lățimea de 18,03 metri, construit în 1990 și înmatriculat sub pavilion Liberia, al cărui armator este, se pare, un iranian.Aflat abia la al doilea voiaj și neavând niciun fel de cunoștințe despre raporturile de muncă și contracte, tânărul a semnat un contract de îmbarcare pe patru luni, pe care nu s-a obosit să-l citească și din care nu a primit niciun exemplar.De două luni, nava a rămas fără angajamente și este ancorată în rada portului Dubai. Și întrucât proprietarul are mari probleme financiare, echipajul este plătit cu… promisiuni. Exasperați, marinarii au semnat un memoriu, prin care solicită plata salariilor și repatrierea. Dar cine să-i ajute?Vlăduț V. se află de șapte luni la bord cargoului „D-Star” și a ajuns la capătul puterilor. Armatorul îi datorează peste 20.000 euro. Un prieten a aflat de situația sa și l-a sfătuit să contacteze organizațiile internaționale. Dar pe cine anume? Organizația Maritimă Internațională, Organizația Internațională a Muncii, Uniunea Europeană? Niciuna dintre ele nu are competența de a-i rezolva cazul. Singurele care ar putea să-l ajute sunt organizațiile profesionale ale navigatorilor, din care el nu face parte.Cazul său a ajuns în atenția Sindicatului Liber al Navigatorilor.„Situația este dificilă pentru Vlăduț. Când a plecat pe mare nu a ținut cont de nimic. A făcut greșeli esențiale și nu s-a interesat de absolut nimic. Acum, problema lui se poate soluționa doar pe calea Justiției, dar pentru aceasta ar trebui să angajeze un avocat. Nefiind membru al Sindicatului Liber al Navigatorilor, organizația nu se poate implica financiar, să-i suporte cheltuielile de judecată sau să întreprindă alte demersuri costisitoare.Nava are certificat MLC 2006, dar nu este acoperită de o asigurare pentru caz de abandon și neplată a salariilor, conform convenției internaționale.Pentru că nu are niciun contract cu firma de crewing care l-a recrutat, nu se poate executa asigurarea acesteia, pentru caz de neplată, abandon și repatriere.Nava este asigurată de un club de asigurări olandez, care nu face parte din grupul celor 13 cluburi recunoscute la nivel internațional. În plus, asigurarea nu este și pentru cazul de abandon, neplată a salariilor și repatriere.Ministerul Afacerilor Externe poate interveni pentru repatriere doar în condițiile în care cineva suportă toate cheltuielile”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România.Desigur, o mare responsabilitate pentru dificultățile prin care trece navigatorul îi revine companiei de crewing care l-a recrutat. „Aceasta susține că a încercat să facă tot ce a depins de ea, pentru rezolvarea situației, dar mai mult nu are ce să facă. Totuși, speră ca Vlăduț să fie plătit.Am întrebat compania de crewing de ce nu îndrumă navigatorii să ia legătura cu sindicatul, înainte de a pleca pe mare. Organizația noastră le acordă gratuit informații utile, care îi ajută să evite greșelile. Din păcate, companiile de crewing nu doresc să îndurme navigatorii spre sindicat și, de aceea, suntem nevoiți să ne adresăm navigatorilor prin orice mijloace: pagina proprie de web, revista proprie „Cap Compas”, mass-media și altele. O repet pentru a mia oară: nu obligăm pe nimeni să devină membru de sindicat. Vrem doar să-i informăm pe navigatori pentru a exista cât mai puține cazuri de neplată și abandon.Cazul lui Vlăduț V. este tipic și îl facem cunoscut pentru luare aminte. Navigatorii trebuie să învețe ce trebuie să cuprindă în mod obligatoriu un contract de muncă și să-l studieze înainte de a-l semna, trebuie să solicite un exemplar al contractului, să se intereseze de navele pe care urmează să plece, să anunțe organizațiile din care fac parte atunci când salariile nu sunt achitate la timp. Într-un cuvânt, trebuie să își ia măsurile necesare pentru a nu ajunge în situația lui Vlăduț”, afirmă liderul SLN.