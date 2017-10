Schimbări majore în Autoritatea Navală Română

1

MINCIUNI

Stimati Domni, Poate nu ati citit OG 19/23.08.2012 unde la art.2 este prevazut sediul institutiei in Bucuresti. Ilegal este faptul ca sediul institutiei este stabilit prin HG 1133/2002 care este in vigoare, astfel incat acum institutia are declarate 2 sedii. Cat priveste mutarea personalului la Bucuresti aceasta a fost anuntata salariatilor chiar de Matei C.