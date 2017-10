Schimbarea la faţă a Metro Cash&Carry

Schimbarea la față a Metro Cash&Carry

Centrul de distribuție Metrou Cash & Carry Con-stanța 1, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, și-a redeschis ieri porțile, într-o nouă prezentare. După o investiție de 6 milioane euro și aproape un an de lucrări continue, primul „supermarket” din Constanța a fost redesenat și modernizat, adaptându-se acum și mai bine cerințelor clientelei de bază – magazinele, hotelurile și restaurantele. „Toate schimbările au fost făcute pentru asigurarea calității produselor și confortului clienților. Coridoarele sunt mai largi și permit manevrarea cărucioarelor mari, vitrinele și echipamentele sunt noi și respectă toate standardele internaționale de calitate HACCP”, spune Vladimir Vava, directorul de operațiuni al Metrou Cash&Carry Româ-nia&Moldova. Concret, suprafața de vânzare a crescut cu 26%, până la 8.650 metri pătrați, sistemul de iluminat a fost schimbat iar raioanele au fost restructurate. „Avem acum un departament de vinuri, organizat pe podgorii și regiuni viticole, unde se află și un specialist, gata să răspundă tuturor întrebărilor clienților”, mai spune Vladimir Vava. Noul raion pentru grădină are o suprafață de 245 mp, în timp ce raionul de Birotică & Media a fost extins, cu acces direct către articolele de office & media. În plus, în zona de Birotică există un nou punct de informare. Schimbări majore au fost făcute și în zonele dedicate alimentelor. Suprafața raionului de alimente congelate a fost extinsă cu 68%, în timp ce pentru delicatese, suprafața alocată a crescut cu 66%. De departe însă, cel mai spectaculos raion este cel de pește. Clienții pot găsi aici 30 de specii diferite de pește proaspăt și 10 sortimente de fructe de mare, așezate în lăzi cu gheață și cutii frigorifice moderne. Pe lângă asta, pot fi cumpărați și crapi vii, care sunt „găzduiți” în acvarii imense. Per ansamblu, noul Metro 1 din Constanța denotă un profesionalism impresionant, de la modalitatea de prezentare a produselor și până la atenția față de nevoile clienților. Nu seamănă deloc cu un hyper-market extravagant și strălucitor, în care sunt îngrămădite tot felul de produse, mai ceva ca în buticurile de la colț. Și este mai bine așa. Personal, am rămas impre-sionat de atmosfera „proaspătă”, de piață chinezească, dată de straturile portocalii de somon și tentaculele de caracatiță acoperite de un strat fin de cuburi de gheață. „Lucrăm în continuare la eficientizarea accesului la casele de marcat. Avem și un program special în acest sens. În prezent, lucrează aici 265 de angajați. Ne vom concentra pe clientela operațională, respectiv barurile, hotelurile, restaurantele și magazinele din cartiere, care hrănesc orașul Constanța”, spune Vladimir Vava. Metro organizează chiar și cursuri pentru re-vânzători, prin care îi învață să își organizeze produsele în magazine și să își recom-partimenteze spațiile, pentru o eficiență mai mare.