„Schimbă PET-ul cu biletul!”. Cum poţi plăti cu deşeuri pentru o plimbare cu autobuzul

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul”, o inițiativă unică în România, prin care locuitorii și turiștii vor putea circula cu mijloacele de transport în comun, plătind la schimb cu PET-uri și doze de aluminiu, va fi lansată săptămâna aceasta, la Constanţa.Începând de vineri, 21 mai 2021, locuitorii și turiștii din Constanța vor putea circula cu mijloacele de transport în comun în schimbul a trei deșeuri colectate. Campania „Schimbă PET-ul cu biletul”, este lansată de Primăria Municipiului Constanța şi Asociația Act for Tomorrow cu sprijinul Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța, în contextul ediției din acest an a Zilei Municipiului Constanța și a programului național „Vinerea Verde”, al Ministerul Mediului.Campania este o premieră pentru România, ea având, atât obiectivul încurajării folosirii transportului public, cât și obiectivul de a promova colectarea și reciclarea deșeurilor care, pe lângă faptul că vor fi transformate în noi resurse, în acest context facilitează și accesul locuitorilor la transportul public.Acțiunea pilot de vineri, 21 mai, se va desfășura în următoarele stații CTBUS: Far; Gară CFR; Poarta 2 Port - Tribunal; Cap de linie Tomis Nord (Cireșica); City Park Mall. Cei dornici să participe trebuie doar să aibă la ei 3 PET-uri sau doze de aluminiu, de orice dimensiune și să le predea la unul dintre punctele de colectare din cele mai circulate stații din Constanța, unde vor fi întâmpinați de voluntarii campaniei. Aceștia le vor oferi în schimbul deșeurilor un bilet, valabil pe orice linie, pe durata întregii zile. Costul biletelor este suportat integral de către partenerii privați ai acestei campanii. Toate PET-urile colectate în cadrul campaniei vor fi transmise către fabricile de reciclare Green Ambalaje, unde vor fi transformate în noi resurse.În funcție de rezultatele acțiunii pilot derulate vineri, 21 mai, Primăria Constanța și partenerii acțiunii iau în calcul extinderea acesteia în fiecare vineri, pe întreaga perioadă a sezonului estival.