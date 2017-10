Schi-jet-urile şi limuzinele, elita închirierilor estivale

Schi-jet-urile și limuzinele, elita închirierilor estivale

Afacerile estivale sunt profi-tabile și rareori distractive. Pentru clienți, totul se traduce într-un kebab fierbinte, o plimbare cu ski-jet-ul sau cu limuzina, un spec-tacol cu artificii sau un bufet sudez ca-n filmele cu nunți. Pentru cei care conduc afacerile, totul se traduce în trei luni de muncă la 40 de grade Celsius, cu obligațiuni fiscale și de protecție a consumatorului, concurență acerbă, oameni nemulțumiți și salarii de plătit. La final, cei mai mulți termină vara cu profit. Nu cât să plece în concediu timp de nouă luni, dar suficient. Agrementul nautic, spre exemplu, este o afacere clasică de vară. De la an la an, prețurile au crescut odată cu cererea, ajungându-se în prezent la tarife de închiriere de 100 – 120 lei/15 de minute de plimbare cu ski-jet-ul. Astfel, un singur ski-jet aduce un profit de minimum 400 lei pe oră. La 8 ore pe zi, șapte zile din șapte, timp de trei luni, veniturile generate de același ski-jet se ridică la aproximativ 250.000 – 270.000 lei. Cine are trei, patru „motoare” de apă, poate ajunge și la 1.000.000 lei. După plata salariilor angajaților, autorizațiilor, impozitelor și taxelor, profitul se reduce la cel puțin 50% din suma totală. Tot la capitolul „Închirieri” intră și limuzinele. În Constanța nu există deocamdată decât o singură firmă de profil, care oferă amatorilor o limuzină Lincoln Town Car, cu 8 locuri, televizor cu plasmă, minibar, DVD Player cu sunet surround, aer condiționat și trapă. Tariful pentru o oră de plimbare este de 100 euro pentru Lincoln Town Car și include șoferul pro-fesionist, combustibilul, minibarul gratuit și asigurarea pasagerilor. Pentru celelalte limuzine, tarifele sunt negociabile. În afara locali- tății, tariful este de 1 euro/kilometru. Pentru grupuri mai mari, se poate organiza și un tur al litoralului, prin toate stațiunile aflate între Mamaia și Mangalia. Pentru 8 persoane, tariful pentru o astfel de „croazieră“ ar fi de 12,5 euro/oră/pasager. Cei care doresc să închirieze un vehicul de lux trebuie să știe că au la dispoziție 48 de ore, din momentul rezervării mașinii, pentru a achita un avans de 50%, restul urmând a fi plătit înaintea evenimentului. Pentru perioade mai mari, chiar și tariful de 100 euro poate fi negociat. În plus, clienții fideli primesc și un discount de 10%.Afacerile estivale sunt profi-tabile și rareori distractive. Pentru clienți, totul se traduce într-un kebab fierbinte, o plimbare cu ski-jet-ul sau cu limuzina, un spec-tacol cu artificii sau un bufet sudez ca-n filmele cu nunți. Pentru cei care conduc afacerile, totul se traduce în trei luni de muncă la 40 de grade Celsius, cu obligațiuni fiscale și de protecție a consumatorului, concurență acerbă, oameni nemulțumiți și salarii de plătit. La final, cei mai mulți termină vara cu profit. Nu cât să plece în concediu timp de nouă luni, dar suficient. Agrementul nautic, spre exemplu, este o afacere clasică de vară. De la an la an, prețurile au crescut odată cu cererea, ajungându-se în prezent la tarife de închiriere de 100 – 120 lei/15 de minute de plimbare cu ski-jet-ul. Astfel, un singur ski-jet aduce un profit de minimum 400 lei pe oră. La 8 ore pe zi, șapte zile din șapte, timp de trei luni, veniturile generate de același ski-jet se ridică la aproximativ 250.000 – 270.000 lei. Cine are trei, patru „motoare” de apă, poate ajunge și la 1.000.000 lei. După plata salariilor angajaților, autorizațiilor, impozitelor și taxelor, profitul se reduce la cel puțin 50% din suma totală. Tot la capitolul „Închirieri” intră și limuzinele. În Constanța nu există deocamdată decât o singură firmă de profil, care oferă amatorilor o limuzină Lincoln Town Car, cu 8 locuri, televizor cu plasmă, minibar, DVD Player cu sunet surround, aer condiționat și trapă. Tariful pentru o oră de plimbare este de 100 euro pentru Lincoln Town Car și include șoferul pro-fesionist, combustibilul, minibarul gratuit și asigurarea pasagerilor. Pentru celelalte limuzine, tarifele sunt negociabile. În afara locali- tății, tariful este de 1 euro/kilometru. Pentru grupuri mai mari, se poate organiza și un tur al litoralului, prin toate stațiunile aflate între Mamaia și Mangalia. Pentru 8 persoane, tariful pentru o astfel de „croazieră“ ar fi de 12,5 euro/oră/pasager. Cei care doresc să închirieze un vehicul de lux trebuie să știe că au la dispoziție 48 de ore, din momentul rezervării mașinii, pentru a achita un avans de 50%, restul urmând a fi plătit înaintea evenimentului. Pentru perioade mai mari, chiar și tariful de 100 euro poate fi negociat. În plus, clienții fideli primesc și un discount de 10%.