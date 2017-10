Pe banii contribuabililor

Schema Fiscului se umflă cu 1.000 de posturi

Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost reorganizată în anul 2013, pe bani grei, cu scopul de a deveni o instituție mai simplă, mai flexibilă, mai puțin birocratică și mai eficientă. Cel puțin în privința eficienței, schimbările operate și-au atins, într-o bună măsură, ținta, veniturile la bugetele statului crescând spectaculos în 2015.Astfel stând lucrurile, este surprinzător faptul că, la numai doi ani de la transformările efectuate, printr-un proiect de hotărâre de guvern se propun noi schimbări în organizarea ANAF și - atenție! - creșterea cu 1.000 a numărului de posturi.Opinia mea este că se merge într-o direcție greșită. Atât măsurile adoptate prin noul Cod fiscal, de reducere a fiscalității, cât și creșterea gradului de informatizare a relațiilor dintre Fisc și contribuabili ar trebui să conducă la diminuarea aparatului ANAF.Surprinzător, în nota de fundamentare a proiectului de act normativ, semnată de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, se menționează că impactul bugetar al acestor schimbări este „zero”. Dați-mi voie să nu îl cred pe domnul ministru.Îl întreb și aștept să lămurească opinia publică, plătitorii de taxe și impozite: cum este posibil ca angajarea a 1.000 de oameni în plus, înființarea a zeci de noi posturi de conducere pe diferite trepte ierarhice, dotarea noilor structuri cu sedii, mobilier, aparatură de birou și autoturisme, introducerea de noi uniforme și legitimații de serviciu și multe altele necesare funcționării structurilor nou create să nu coste niciun leu? Dimpotrivă, această reorganizare (după calculele noastre minimale) va duce la creșterea costurilor ANAF cu cel puțin 8 milioane de euro pe an, bani ce vor trebui luați din buzunarul contribuabililor.Care este rostul și eficiența acestei cheltuieli? Cu cât se va reduce evaziunea fiscală? Nici în această privință nu ne oferă vreo lămurire ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici.Proiectul de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică propune printre altele:- organizarea și funcționarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili ca organ fiscal cu personalitate juridică și buget propriu, în subordinea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;- organizarea și funcționarea în cadrul aparatului propriu al ANAF a Direcției de Executare Silită Cazuri Speciale, precum și a structurilor teritoriale subordonate, cu atribuții în coordonarea și monitorizarea modalităților de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalitățile legale, precum și a aplicării măsurilor asigurătorii;- reorganizarea Direcției Verificări Fiscale care gestionează programul de creștere a conformării voluntare a persoanelor cu venituri mari la nivel de direcție generală, sub denumirea Direcția generală control venituri persoane fizice;- înființarea postului de secretar general adjunct, având în vedere dimensiunile și complexitatea activității aparatului propriu al ANAF. În noua organizare, se pot delega din atribuțiile de ordonator de credite către postul de secretar general adjunct care va coordona în mod direct Direcția Generală de Investiții, achiziții publice și servicii interne, Unitatea de imprimerie rapidă și Direcția Generală de Buget și Contabilitate, urmând ca secretarul general să coordoneze direct doar Direcția Generală de Organizare și Resurse Umane și serviciul de comunicare, relații publice și mass-media, precum și diverse proiecte cu finanțare externă existente la nivelul ANAF;- suplimentarea numărului total de posturi alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 1.000 posturi, justificat, în principal, de:1. volumul activității de executare silită pentru care se constituie și structura nouă de executare silită cazuri speciale;2. deficitul de personal la nivelul Direcției generale regionale a finanțelor publice București;3. necesarul de posturi la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, mai ales în contextul primirii calității de ordonator terțiar de credite de la 01.01.2016;4. deficitul de personal pe anumite arii de activitate și necesitatea completării posturilor în vederea îndeplinirii în condiții corespunzătoare a obiectivelor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice;5. necesarul de posturi constatate punctual cum ar fi: servicii suport cu precădere pentru DGAMC, activitatea juridică, tehnologia informației, etc.- includerea serviciilor și birourilor fiscale (municipale, orășenești, comunale) în structura administrațiilor județene ale finanțelor publice, precum și crearea structurilor de administrare a contribuabililor mijlocii de la data de 1 ianuarie 2016.