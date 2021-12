Schema de ajutor prin care România sprijină cogenerarea de înaltă eficiență a fost aprobată

Pentru a permite centralelor CHP să-și continue activitățile de producție și de aprovizionare a cetățenilor cu energie termică și apă caldă, România a notificat Comisiei următoarele modificări aduse schemei existente:





- o prelungire a perioadei de sprijin de la 11 ani la cel mult 21 de ani (până în 2033, cel târziu):



- o creștere a bugetului schemei, de la aproximativ 2,2 miliarde de euro (aproximativ 10.735 de miliarde de lei) la aproximativ 4,4 miliarde de euro (21.883 de miliarde de lei) pentru a acoperi perioada suplimentară în care o centrală poate beneficia de sprijin.





Comisia a concluzionat că măsura aplicată de România respectă normele UE privind ajutoarele de stat, deoarece va sprijini producția de energie electrică prin cogenerare de înaltă eficiență și va reduce emisiile de gaze cu efect de seră, în concordanță cu Pactul verde european, fără a denatura în mod nejustificat concurența pe piața unică.





Comisia Europeană a aprobat modificarea unei scheme române de ajutor care are drept obiectiv sprijinirea cogenerării de înaltă eficiență. În cadrul schemei existente, centralele noi de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice de înaltă eficiență (combined heat and power - CHP) ar putea beneficia, pe o perioadă de până la 11 ani, de un ajutor acordat sub forma unui bonus în plus față de prețul pieței energiei electrice. Datele furnizate de autoritățile române evidențiază faptul că durata sprijinului a fost insuficientă pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a acestor centrale.