Scandalurile se țin lanț la compania de construcții COMCM Constanța

COMCM SA este una dintre cele șapte companii de construcții desprinse, după 1990, din fostul TAGCL Constanța. Acționarul său majoritar este SIF Transilvania, care deține ceva mai mult de 56% din totalul acțiunilor.După privatizare, compania și-a luat avânt, performanțele financiare atingând un vârf în 2008, ultimul an al creșterii economice: venituri de 75.637.563 lei și un profit net de 10.233.549 lei.Odată cu venirea crizei economice, în 2009, cel mai afectat a fost sectorul construcțiilor, care și-a pierdut rolul de motor al economiei naționale. În acest context, rezultatele financiare ale COMCM s-au înrăutățit dramatic, profitul ajungând la nivelul unui butic.Nemulțumiți de evoluția companiei, acționarii au început să se certe între ei și să schimbe tot mai des directorii, lansând și acuzații grave împotriva lor. Primul scandal a avut loc la începutul lui martie 2011, directorul general și cel economic fiind acuzați de „folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății”.După numai patru ani, a urmat un alt scandal. Pe data de 27 aprilie 2015, adunarea generală a acționarilor a aprobat „propunerea de exercitare a acțiunii în răspundere pentru prejudiciile aduse companiei”, împotriva a șase foști administratori și a doi membri ai conducerii executive.Schimbările operate și acuzațiile împotriva administratorilor și directorilor n-au dus la îmbunătățirea activității companiei. Performanțele sale au continuat să se înrăutățească. În anul 2012, compania înregistra venituri de 34.572.299 de lei, cu 54,29% mai mici decât în 2008, pentru ca în 2017 acestea să coboare cu 95,91% sub nivelul din 2008, până la 3.090.919 lei. De asemenea, profitabilitatea s-a deteriorat continuu, compania ajungând să înregistreze pierderi majore în ultimii trei ani: în 2015 - 2.759.177 lei; în 2016 - 3.539.739 lei; în 2017 - 3.293.086 lei.Dar dintre toate pierderile, cea mai gravă este cea a resursei umane, care s-a diminuat dramatic, de la un număr mediu de personal de 118 lucrători, în 2012, la 23 lucrători, în 2016.De curând a izbucnit un nou scandal. Prin raportul curent din data de 3 martie 2018, semnat de Mihai Fercală, președintele executiv al SIF Transilvania, investitorii de pe piața de capital sunt informați că ANAF a efectuat un control fiscal inopinat la COMCM. Potrivit conducerii SIF Transilvania, raportul de inspecție fiscală confirmă, printre altele, sesizările făcute la ASF, începând cu anul 2014, referitoare la: „abuzurile săvârșite de „grupul Frățilă”, care au condus la preluarea ostilă a societății COMCM SA, cu consecințe în principal la prejudicierea acestei societăți și implicit a intereselor societății noastre în calitate de acționar majoritar, prin împiedicarea accesului la actul managerial al filialei, prin reprezentanți numiți în cadrul adunărilor generale, precum și la deteriorarea situației financiare a acestei societăți - filială, societate ce se apropie în mod vertiginos de starea de incapacitate de plată. Precizăm că, potrivit Raportului de inspecție fiscală invocat, s-a stabilit în sarcina societății COMCM SA o datorie de peste 5,7 milioane de lei, reprezentând impozite și taxe stabilite suplimentar de organul de control pentru anii fiscali 2011 - 2013 și accesorii calculate până în luna februarie 2017”.În aceeași zi, conducerea COMCM a răspuns acuzațiilor, printr-un raport curent dat publicității pe piața de capital, în care directorul general Ion Mârleneanu precizează că în perioada supusă controlului fiscal (2011 - 2013) majoritatea celor ce au condus COMCM erau numiți chiar de SIF Transilvania. Mai mult, doi dintre cei trei membri ai consiliului de administrație al COMCM erau și administratori ai SIF Transilvania.„În situația în care aspectele precizate în Raportul curent nr. 3224 din 3.04.2018 de acționarul SIF Transilvania sunt reale, persoanele indicate mai sus sunt cele responsabile, pentru că acestea au avut și conducerea administrativă, și executivă”, precizează Ion Mârleneanu.„Îndrăzneala” acestuia n-a rămas nesancționată. În ședința din 25 aprilie 2018, adunarea generală a acționarilor a decis „pornirea acțiunii în răspundere” împotriva directorului general Ion Mârleneanu, a directorului economic Gabriela Alexe și a auditorului prof. dr. univ. Marioara Mirea, pentru „daune provocate societății prin prezentarea unor situații financiare care nu oferă certitudinea reflectării unei imagini fidele asupra poziției financiare și a performanțelor și în ceea ce privește asigurarea continuității activității.” Cât de serioasă este acuzația, rămâne să decidă Justiția. Cert este că cei doi directori au fost suspendați din funcție și, în aceeași zi, consiliul de administrație l-a numit pe Nicolae Butoi în funcția de director general.