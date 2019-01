Scandalul ROBOR ajunge în Parlament. Mugur Isărescu, chemat la audieri la Comisia economică a Senatului

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat că îi va chema, pe 29 ianuarie, la audieri în Comisia economică a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și pe Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR.Senatorul ALDE Daniel Zamfir cere Băncii Naționale a României să decidă ca ROBOR să se calculeze în funcție de tranzacțiile care se fac, susținând că indicele la care sunt calculate ratele românilor cu credite în lei este "trucat" printr-o întelegere între băncile comerciale cu "știința și implicarea" directă a BNR, potrivit Agerpres."Indicele la care sunt calculate ratele românilor cu credite în lei este aranjat, este trucat printr-o înțelegere între băncile comerciale cu știința și implicarea directă a Băncii Naționale a României. (...) Cer Băncii Naționale a României ca de mâine să oprească acest mecanism prin care ROBOR-ul este calculat astăzi, mecanism care umflă într-un mod artificial ratele românilor. Prin pârghiile pe care le are BNR să stabilească ca acest ROBOR să se calculeze în funcție de tranzacțiile care se fac, pentru că aia este valoarea reală, de piață, la care se fac tranzacțiile și nu în funcție de cotații. (...) ROBOR este o înțelegere între băncile comerciale, nu este rezultatul unei piețe libere, așa cum ne-au explicat de atâtea ori oficialii BNR. Este o înțelegere care se face pentru a acoperi pierderile din speculațiile financiare ale băncilor comerciale, pierderi care sunt puse pe spinarea celor care au credite în lei", a declarat duminică într-o conferință de presă președintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir.El spune că vor fi demarate, pe 29 ianuarie, audieri la Comisia Economică din Senat la care vor fi invitați guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, dar și alți factori implicați."Informațiile pe care le am vor face obiectul audierilor pe care le voi demara la Comisia economică a Senatului începând cu data de 29 ianuarie, audieri la care vor fi invitați să prezinte explicații guvernatorul BNR, președintele Consiliului Concurenței și alți factori implicați", a spus Zamfir.Senatorul susține că se află în posesia unor documente care fac obiectul unei investigații care a fost demarată în 2008 de Consiliul Concurenței."Aceste documente, această investigație pornită de Consiliul Concurenței e una mușamalizată de ani de zile, investigația a început în 2008 s-a terminat în 2011. S-a terminat însă cu nicio rezoluție, adică nici măcar nu s-a mers mai departe să se sancționeze faptele care au fost constatate aici și nici nu a fost clasată din lipsă de probe, pur și simplu a fost mușamalizată și ținută la sertar. Acum, dacă DIICOT consideră că sunt fapte de competența sa, eu nu sunt jurist, nu mă pricep la asta, eu fac acest demers doar din perspectiva interesului public", a spus Zamfir.El afirmă că BNR poate interveni să limiteze, să scadă cursul ROBOR, dar "intervine atunci când vrea și nu intervine atunci când nu vrea". "Întrebarea care se pune este de ce aceasta, are un interes politic Banca Națională? Când a vrut să îl ajute pe Băsescu, Mugur Isărescu a intervenit și a ținut ROBOR-ul jos, acum, când nu îi place Guvernul Dăncilă, nu poate interveni?", a conchis Daniel Zamfir.