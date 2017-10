Scandalul preţului uraniului! Ce primejdie ameninţă CNE Cernavodă

Consiliul Concurenței, sesizat de Ministerul Energiei

Scandalul prețului uraniului! Ce primejdie amenință CNE Cernavodă

Ministerul Energiei a solicitat Consiliului Concurenței realizarea unei analize privind prețul la care compania canadiană Cameco livrează minereu de uraniu către Nuclearelectrica, se arată într-un comunicat al ministerului, remis Agerpres. Totul în contextul în care, anul trecut, Nuclearelectrica a reziliat contractul cu Compania Națională a Uraniului pentru achiziția minereului de uraniu, în favoarea companiei Cameco, aceasta cerând un preț mai mic.„Ministerul Energiei a sesizat Consiliul Concurenței privind necesitatea efectuării unei analize a condițiilor de piață pentru produsele obținute din minereul de uraniu, inclusiv a aspectelor legate de modul de construcție a prețurilor de comercializare, analiză care ar putea să prevină o practică anticoncurențială, respectiv abuzul de poziție dominantă din partea unui furnizor calificat al Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN), respectiv Cameco Corporation”, se arată în comunicatul ministerului.Oficialii instituției arată că există indicii potrivit cărora condițiile de piață pentru furnizarea combustibilului nuclear necesar SNN sunt potențial grevate de prețuri conjuncturale și că nu sunt create premisele pentru asigurarea unei surse constante, la un preț predictibil pe termen lung pentru acest produs.„Ministerul Energiei își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că existența unor potențiale practici concurențiale neloiale ar putea conduce, în timp, pe de-o parte, la riscul de incapacitate de funcționare a producătorului român de profil, Compania Națională a Uraniului (CNU), și, pe de altă parte, la riscul vizând siguranța pe termen lung în furnizarea combustibilului nuclear pentru CNE Cernavodă. Acest fapt ar amenința funcționarea ciclului nuclear integrat al țării noastre, un avantaj cert al României în spațiul european. În același timp, ar putea fi afectată și competitivitatea pieței naționale de electricitate, pe termen lung, în contextul impactului asupra CNE Cernavodă”, mai spun oficialii ministerului.Potrivit acestora, Guvernul României, prin Ministerul Energiei, a depus eforturi deosebite, în cursul anului 2016, pentru sprijinirea CNU, acordând inclusiv un ajutor de salvare în valoare de 62 de milioane de lei.„Pentru asigurarea funcționării CNU pe termen lung, este imperios necesară asigurarea tuturor condițiilor de concurență loială în piața de profil, care să confere participanților, inclusiv CNU, posibilitatea de a-și valorifica de o manieră corectă avantajele competitive în relația cu beneficiarul final. Ministerul Energiei militează pentru păstrarea pe piață a produselor din uraniu ale capacităților naționale de producție în domeniu, în condiții de eficiență economică și concurență comercială corectă, cu scopul de a oferi securitate și stabilitate în aprovizionarea SNN cu materia primă necesară pentru fabricarea combustibilului nuclear și pentru a menține, în acest fel, ciclul nuclear integrat deschis al României”, se mai arată în comunicat.v v vMinisterul Energiei dorește, de asemenea, evitarea unei situații de poziție dominantă din partea unor terți actori din piață, care s-ar putea manifesta prin practicarea unor prețuri de ruinare cu consecințe deosebit de grave pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu materie primă necesară fabricării combustibilului nuclear.„Reamintim că, în baza analizelor efectuate în contextul elaborării noii Strategii Energetice a României pentru perioada 2016-2030, cu tendințe pentru 2050, rolul componenței nucleare în asigurarea necesarului de energie al țării este deosebit de important în special după anul 2025, ceea ce impune inclusiv salvgardarea condițiilor unei piețe funcționale a materiilor prime de interes strategic”, au adăugat oficialii ministerului.***Fata de Comunicatul de presa emis de Ministerul Energiei (“ME”) in data de 27.12.2016 si intrebarile ulterioare primite din partea mass-media, SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) face urmatoarele precizari:In ceea ce priveste sesizarea Ministerului Energiei la Consiliul Concurentei privind o posibila pozitie dominanta a unor parti terte in piata, SNN considera ca ME are dreptul sa solicite orice tip de analiza de pret si piata autoritatilor competente in domeniu. Astfel, autoritatile in materia concurentei se pot pronunta asupra aspectelor care privesc libera circulatie a marfurilor, politici de pret concurentiale sau de dumping, abuzuri de pozitie dominanta, ajutor de stat (direct sau indirect).Din punctul de vedere al SNN, consideram pretul ofertat de celalalt furnizor calificat, pentru fiecare procedura organizata, ca fiind unul de piata, aspect ce poate fi usor verificat prin raportare la datele de pret furnizate de Euratom Supply Agency (pe contracte pe termen lung si spot), precum si din terte surse de date care publica date legate de evolutia pretului uraniului, indeosebi pe pietele spot. Orice contract de achizitie de uraniu este obligatoriu un contract tripartit, astfel toate contractele incheiate de SNN sunt semnate de SNN, ofertant (CNU si/sau Cameco) si ESA, tocmai pentru a asigura tranzactii la preturi de piata si evitarea pozitiilor dominante de catre o autoritate independenta.De asemenea, este un fapt cunoscut in piata ca la nivel international pretul uraniului a scazut considerabil in ultima perioada, aspect care influenteaza strategiile de pret ale producatorilor care se adapteaza la conditiile de piata. In acest context, avand in vedere obligatiile financiare ale CNU, este evident ca societatea nu poate fi una competitiva la nivel international, modul de calcul al pretului sau incluzand prejudiciul constatat in urma controlului Curtii de Conturi. Masurile adoptate de SNN de la rezilierea de drept a contractului cu CNU au avut constant in vedere acordarea de drepturi legale CNU si organizarea procedurilor interne de achizitie de materie prima in asa fel incat CNU sa poata simultan sa implementeze anumite masuri de redresare si dezvoltare si sa participe la procedurile organizate de SNN. Insa, progresul inregistrat de CNU la un an de la masurile impuse de Curtea de Conturi este unul foarte lent, fara schimbari majore.Data fiind situatia actuala a CNU, din punct de vedere al exploatarii, este dificil de estimat in ce masura CNU ar putea asigura un contract pe o durata lunga de 4 ani, de exemplu, motiv pentru care SNN a luat in mod conservativ decizia de a incheia contracte pe perioada scurta in asa fel incat si CNU, ca urmare a procesului de redresare operationala si financiara, sa aiba sanse reale intr-o astfel de competitie, din perspectiva pretului.De asemenea, pentru a reduce riscul de dependenta fata de un singur furnizor, SNN a initiat in anul 2016 doua proceduri internationale de calificare de noi furnizori de UO2, conform practicilor din industria nucleara. Aceste proceduri nu au rezultat in noi calificari de furnizori, desi a existat interes, in principal din considerente legate de specificatiile tehnice de produs solicitate.Avand in vedere factorii enumerati mai sus, SNN spera ca ME a analizat cu atentie impactul potential al acestei sesizari asupra gestionarii riscului de continuitate in achizitie de materie prima si operare intrucat Cameco poate decide in acest context sa nu mai participe la procedurile organizate de SNN avand in vedere durata scurta si cantitatea foarte redusa de materie prima livrata, punand astfel SNN in imposibilitatea de gestionare a acestui risc pe fondul problemelor si lipsei de redresare ale CNU si necalificarii de noi furnizori.Cronologic, ulterior rezilierii de drept a contractului de furnizare de materie prima sub forma de pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu (UO2) ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre CNU in anul 2015, SNN, pentru a-si procura materia prima necesara continuitatii operarii FCN si CNE Cernavoda, implicit asigurarii productiei in piata, a organizat doua proceduri competitive intre cei doi furnizori calificati ai sai: CNU si Cameco Inc. SUA (cu facilitate de productie in Canada) (companie calificata de SNN inca din anul 2008 tocmai pentru a gestiona riscul de dependenta fata de un singur furnizor sau fata de o insuficienta in materia prima necesara, asa cum se intampla in prezent).Pentru a da posibilitatea CNU de a participa in cadrul unei proceduri ce ar fi prevazut incheierea unui contract pe termen lung (4 ani), avand in vedere afirmatiile Ministerului Energiei privind implementarea masurilor de redresare a CNU, companie aflata integral in subordinea ME, si importanta mentinerii unui ciclu integrat cat mai complet, SNN a decis sa incheie contracte de durata scurta. Astfel, de la momentul refuzului CNU de a livra SNN materie prima conform contractului, SNN a organizat 3 proceduri de achizitie a pulberii de UO2. Pana in prezent SNN, pe baza criteriului specific achiziilor publice in cazul achizitiei unor marfuri, in vederea respectarii principiului eficientei utilizarii fondurilor publice, respectiv pretul cel mai mic, a incheiat deja doua contracte cu o durata de 6 luni, pentru o cantitate de 120 tone de UO2 fiecare, contracte ce au asigurat necesarul de uraniu pentru anul 2016 si il vor asigura pentru primele luni din 2017.Pentru asigurarea materiei prime concomitent cu posibilitatea atingerii de catre CNU a capacitatii competitive din piata internationala, SNN a initiat in luna decembrie 2016 o noua procedura de achizitie de scurta durata la care au fost invitati sa depuna oferte cei doi furnizori calificati, procedura finalizata cu atribuirea unui nou contract catre Cameco, oferta Cameco avand pretul cel mai mic in mod substantial. Noul contract va intra in vigoare in ianuarie 2017, dupa semnarea acestuia si de catre Euratom Supply Agency (ESA), avand in vedere ca in Uniunea Europeana contractele de vanzare-cumparare uraniu sunt tripartite (semnate de vanzator, comparator si ESA). Acest al treilea contract va avea tot o durata de 6 luni si aceeasi cantitate de 120 tone UO2 ce urmeaza a fi livrata. Pretul de achizitie a materiei prime din acest contract, echivalentul in lei, este de 373,58 lei kg/U in UO2.SNN a analizat eventuale masuri strategice si cu impact pe termen mediu si lung de gestionare a acestei situatii, tinand cont de toti factorii interni si externi enumerati mai sus si de progresul lent de redresare a CNU, si a initiat deja demersuri catre autoritatile responsabile si competente fie pentru identificarea unor posibilitati concrete de colaborare cu CNU (de ex: contract de procesare cu CNU -achizitia de octoxid de uraniu (U3O8) s-ar putea realiza de catre SNN din piata, iar prelucrarea acestuia in dioxid de uraniu (UO2) s-ar putea contracta de SNN catre CNU), fie pentru dezvoltarea de noi capacitati de prelucrare si rafinare si/sau modernizare a unor capacitati existente de prelucrare si rafinare din Romania. Astfel, SNN s-ar putea asigura in privinta disponibilitatii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu (UO2) conform specificatiilor tehnice necesare pentru fabricatia fasciculelor de combustibil nuclear de tip CANDU 6, cu atenuarea riscurilor de dependenta fata de un furnizor, simultan cu mentinerea strategica a unor relatii de afaceri cu CNU in beneficiul ambelor parti. SNN inca asteapta un punct de vedere la masurile propuse ME, dar care probabil in contextul actual ar putea fi abordat de viitorul guvern.