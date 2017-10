Scandalul fraudării fondurilor europene / Şeful ANAF refuză să demisioneze

Scandalul fraudării fondurilor europene / Șeful ANAF refuză să demisioneze

Scandalul privind așa-zisa implicare a conducerii ANAF în fraudarea fondurilor europene, într-un proiect destinat integrării sociale a romilor, a luat amploare. Ieri, ministrul de finanțe, Anca Dragu, a cerut demisia președintelui ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, și a vicepreședintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, după ce aceștia au fost puși sub acuzare de DNA, în dosarul deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun.Astăzi, Gelu Ștefan Diaconu, a reacționat printr-un comunicat de presă dur, în care respinge învinuirile aduse și explică „confuziile” făcute de procuror Doru Florin Țuluș. Mai mult, Diaconu a anunță că refuză să-și dea demisia, așteptând să fie demis. „După cum cunoașteți, ieri, mi s-au adus la cunoștință învinuirile în dosarul instrumentat de domnul procuror Doru Florin Țuluș, constând într-un pretins abuz în funcție și favorizarea făptuitorului.Menționez faptul că am solicitat să fiu audiat, reținut sau arestat, pentru clarificarea cu celeritate a acestui dosar kafkian. Singura acuzație care mi se aduce atât mie cât și vicepreședintelui ANAF este aceea că am emis două circulare nelegale prin care am dispus suspendarea deciziilor de impunere privind plata CASS pentru dobânzile acumulate de alocațiile copiilor depuse în conturi precum și pentru persoanele realizatoare de venituri modice.Reamintesc opiniei publice că anomalia prevăzută în Codul Fiscal a făcut ca aplicația informatică să trimită decizii de impunere de sute de lei pentru venituri de 2-3 lei, întrucât CASS-ul se calcula la venitul minim și nu la venitul efectiv, potrivit legii. Am aflat cu stupoare că domnul procuror Țuluș apreciază că am suspendat emiterea acestor decizii care vizau sute de mii de copii și persoane cu venituri modice, pentru a ajuta de fapt un grup restrâns de câteva sute de persoane pentru niște sume de sute de mii de ori mai mici decât cele pe care le-ar fi plătit parinții copiilor și bătrânii cu dividende de 2-3 lei rezultate din acțiunile deținute în urma vestitei cuponiade.În plus, reamintesc faptul că solicitarea de remediere a acestei aberații fiscale a venit chiar din partea prim-ministrului și a ministrului de Finanțe de la acea vreme.De asemenea, reprezentați ai instituțiilor care au propria Casă de Sănătate pentru Ordine Publică, Siguranță Națională și Autorități Judecătorești mi-au atras atenția în mod imperativ că, în urma emiterii acestor decizii, identitatea unora dintre angajații acestora să fie deconspirată, în relația cu Fiscul.Revenind la logica kafkiană a organului de cercetare penală, opinia publică trebuie să știe că acesta consideră că nu trebuia să suspendăm prin circulare emiterea deciziilor de impunere pentru sute de mii de copii și persoane cu venituri modice întrucât nu există un temei legal, făcând totodată o banală confuzie în ce privește diferența dintre suspendare emiterii unui titlu de creanță și anularea unei creanțe bugetare, apanaj al inițiativelor legislative ale MFP și ale Guvernului.Și, pentru ca absurdul nu se oprește aici, informez pe această cale opinia publică că Direcția Antifraudă a sprijinit în mod activ DNA exact în instrumentarea dosarului privind fraudarea fondurile europene, de către această grupare. Totodată, trebuie știut și faptul că în aceeași perioadă exista pe procedura de avizare în MFP, care are drept de inițiativă legislativă și nu ANAF, așa cum eronat apare în comunicatul DNA, trei proiecte de acte normative care aveau să rezolve această anomalie fiscală. Subliniez faptul că în tot acest timp nu am avut niciun fel contact cu persoanele din grupul infracțional vizat de procurori. Astăzi, și în zilele următoare, lucrez împreună cu echipa ANAF la întocmirea unui memoriu cu toate documentele anexate pe care-l vom depune parchetului și pe care îl vom face public. În ce privește solicitarea doamnei ministru Dragu de a îmi prezenta demisia, precizez că nu îi voi da curs întrucât doresc să fiu demis din funcție, astfel încât la finalizarea acestui dosar cineva să-și asume consecințele acestei măsuri. Atrag atenția tuturor factorilor de decizie, informând totodată cetățenii, că ANAF se află în mijlocul unei perioade critice a existenței sale, fiind instituția căreia i se datorează în proporție de peste 70% relaxarea fiscală și stabilitatea macrobugetară a statului român. Acțiunile unui procuror conduc la destabilizarea unei instituții vitale pentru statul român care trebuie să finalizeze următoarele acțiuni, în această perioadă: - reașezarea portofoliului de administrare în zona contribuabililor mari și mijlocii care aduc peste 72% din colectarea veniturilor; - reașezarea personalului pe funcții de conducere și execuție; - stabilizarea infrastructurii IT din domeniul fiscal și vamal, aflată la limita colapsului, până la finalizarea proiectului de modernizare desfășurat cu Banca Mondială, urmând să fie luate decizii majore referitoare la rezolvarea acestei situații; - operaționalizarea la capacitate maximă, după inventarierea celor 18.000 de hotărâri judecătorești penale de pus în aplicare, a noii structuri de executări silite cazuri speciale, pentru a rezolva o problemă intens dezbătută; - menținerea presiunii pe creșterea conformării fiscale, prin derularea și programarea acțiunilor Direcției Antifraudă, în domeniile stabilite în strategia asumată de mine și echipa de conducere; Consider că este inacceptabil ca, fie din rea credință, neștiință sau exces de zel, ale uneia sau mai multor persoane, o instituție de importanța ANAF să poată fi destabilizată, punând în pericol ținta de deficit structural și întreaga securitate economică a României. Cu toate acestea, tocmai pentru că nu confund instituțiile cu oamenii, și nici pe mine cu ANAF, am încredere ca CSM și DNA vor urmări cu atenție deosebită rezolvarea cu celeritate și în deplină legalitate a dosarului în care am fost implicat într-o manieră ce poate fi asimilată unui adevărat abuz.”