Scandalul caselor fără fundaţie de la Valu: Experţii tehnici recomandă demolarea construcţiilor

Scandalul caselor fără fundație de la Valu: Experții tehnici recomandă demolarea construcțiilor

„Vreau doar să trăiesc liniștită la Valu, să-mi recuperez banii“, asta își dorește și încearcă de câțiva ani Mirela Posedaru, ghinionista proprietară a uneia dintre casele din Valu lui Traian care stă să cadă. În 2007 a cumpărat-o, la roșu, cu 130.000 de euro (bineînțeles, inclusiv terenul - 541 mp), dar nu valorează nici cât un fir de ață. Raportul de expertiză tehnică judiciară, întocmit de arhitectul Gheorghe Crudu, arată că mai ieftin ar fi demolarea casei, decât reparația ei. Mai exact, evaluarea construcției, făcută în ipoteza respectării normativelor tehnice în vigoare privind proiectarea și executarea locuințelor, arată un preț tehnic de 320.188 de lei. În Proiectul de reabilitare al clădirii, realizat și verificat apoi de experți, este însă avansată suma de 370.624 lei, ceea ce reprezintă valoarea totală a lucrărilor. „Subliniez că această sumă reprezintă valoarea lucrărilor necesare pentru a aduce construcția existentă la para-metri normali de funcționare, cu respectarea normativelor și standardelor în vigoare“, se arată în raportul întocmit de arhitectul Gheorghe Crudu. Așadar, proprietarii actuali ar trebui să plăteas-că, pentru repararea casei, încă odată valoarea ei, plus mai bine de 50.000 de lei. „Propun desființarea construcției și refacerea ei în condiții normale, deoarece este mai avantajos din punct de vedere tehnic și economic“, se mai arată în raportul de expertiză.Casa familiei Posedaru nu este singura în această situație. Încă două familii luptă alături de ei, pe căi legale, în speranța că le va da cineva dreptate, dar cel mai probabil lista este mult mai lungă.„Nu se pot descrie în cuvinte viețile celor care trăiesc în astfel de case. Multe dintre ele la primul cutremur se vor prăbuși“, spune Mirela Posedaru. Din păcate, temerile ei sunt foarte probabil să se și adeverească și asta spun experții, cei care au încadrat construcția într-o clasă de seism corespunzătoare construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure.Vânzătorul, sărac lipitFamilia Posedaru a dat în judecată inclusiv vânzătorul, a câștigat procesul, iar acum ar urma executarea silită. Surpriză însă! Acesta nu are niciun bun pe numele său, așadar practic nu există nicio șansă ca cei doi soți să fie despăgubiți în vreun fel. Speră să fie pedepsit măcar arhitectului șef din Valu lui Traian. Cum aminteam și în edițiile trecute, aceștia au depus o plângere pentru neglijență în serviciu pe numele lui Emin Gemur, care a spus, recent, în apărarea sa, că nu este obligat să verifice calitatea lucrărilor, ci legalitatea lor. Mirela Posedaru a ținut însă să-l contrazică: „El nu și-a făcut datoria de la bun început. A greșit de la primirea documentelor pentru autorizația de construire pentru că nu a cerut și procedat conform legii în ceea ce privește studiul geotehnic. Nu l-a cerut și trebuia să facă acest lucru, conform legii. Așadar, a acordat autorizația de construire în baza unei documentații incomplete“. De altfel, povestea este una destul de încâlcită. Dacă ne luăm după acte, autorizația de construire s-a emis pe 23 iulie 2007, iar recepția s-a făcut pe 1 august, așadar con-strucția în sine a durat puțin peste o săptămână. „La recepția lucrării arhitectul trebuia să constate că imobilul cumpărat apoi de noi este construit practic fără autorizația de construire, tocmai pentru că documentația era incompletă. Așadar, conform legii, trebuia, ca să aibă loc intrarea în legalitate, pe lângă amendarea vânzătorului, să ceară un referat de expertiză, referat care bineînțeles nu s-a făcut“, subliniază Mirela Posedaru, convinsă că acest referat de expertiză ar fi scos la iveală faptul că respectiva casă practic nu are fundație. Nu poate înțelege de ce totuși arhitectul nu a refuzat să semneze recepția lucrării, deși singur recunoaște că știa faptul că pereții sunt mai subțiri decât impun normele. „A semnat recepția deși a văzut neregulile și știa că are posibilitatea să refuze, conform legii... Doamnei Nenciu (n.r.: familia Nenciu se află în aceeași situație) i-a declarat că a fost obligat…“, a precizat Mirela Posedaru. De menționat este faptul că în urmă cu câteva zile arhitectul șef din Valu lui Traian a precizat că nici nu se pune problema că ar fi semnat recepția sub presiunea unor amenințări.