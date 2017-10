Scandalul cărnii expirate. Care este situaţia la Constanţa

1

Carne stricata

Pai,nu s-au gasit nereguli,ca doar stiau ca vor fi controale! Stiti in cate unitati nu mai era carne in acea perioada? V-ati intrebat de ce? Si,odata cu carnea(scuzati cacofonia!),disparusera si alte alimente,precum produse lactate,sucuri si altele,care (sigur) nu prea erau in regula. Mai incercati !