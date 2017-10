Scandal turco - român în terminalul Ro-Ro, din portul Constanţa Sud

Ancheta „Cuget Liber“

Scandal turco - român în terminalul Ro-Ro, din portul Constanța Sud

Așteptată cu interes și speranțe în Turcia și România, inaugurarea liniei de navigație Ro-Ro de pe ruta Pendik - Constanța a debutat cu un scandal. 25 dintre cele 83 de TIR-uri debarcate duminică, 19 noiembrie, în terminalul ferry-boat de la Agigea, au fost blocate în vamă, restul primind liber să tranziteze teritoriul țării.Zile de calvar Ieri, la ora 11, în fața ziariștilor, camionagii celor 25 de TIR-uri turcești și-au exprimat indignarea față de modul în cate sunt tratați în România. „De patru zile suntem ținuți în această parcare, ca într-o pușcărie. Ni s-au ridicat pașapoartele și nu putem ieși. Nu avem mâncare și ne hrănim cu biscuiți, nu avem cafea. Am vrea să ne spălăm, dar nu există niciun duș. Nu putem nici să ne bărbierim. Avem la dispoziție două cabine de WC, care sunt sub orice critică” – au explicat cei ce o mai rupeau pe românește.Niciunul dintre ei nu cunoștea motivul real pentru care nu li s-a permis să iasă din terminal. „Știm doar că Vama nu ne lasă să plecăm, dar nu ni se spune din ce cauză. Noi avem toate documentele care ni s-au cerut la plecarea din Turcia. În cele patru zile de când stăm aici, nu a venit niciun vameș să ne explice ce se întâmplă. Ținem legătura prin telefon cu compania noastră. Ni se promite că azi - mâine se rezolvă situația, dar nu s-a soluționat nimic. Am fost nevoiți să ne adresăm Consulatului Turciei, din Constanța, să cerem sprijinul” - au declarat camionagii.Unii dintre ei și-au exprimat suspiciunea că vameșii români așteaptă șpagă. Întrebați dacă li s-a solicitat ciubuc, au recunoscut că nimeni nu le-a cerut vreun ban.„Nu înțelegem de ce am mai fost puși să achităm rovinieta, dacă nu avem acces pe teritoriul României” - și-au exprimat camionagii nedumerirea. Pentru a ne demonstra că așa stau lucrurile, au prezentat facturile și chitanțele fiscale în valoare de 55 euro, primite la achiziționarea rovinietei. Vama lui ParfenieAm încercat să obținem explica-ții de la șeful Biroului Vamal Con-stanța Sud, Octavian Parfenie. Deși fusese anunțat de secretară de solicitarea noastră, vameșul a șters-o pe lângă noi, făcându-se că nu ne observă. Am reușit să-l prindem din urmă, la terminalul Ro-Ro. Din fugă, ne-a dat cu flit: „Nu dau declarații, avem purtător de cuvânt!” Am insistat. Ne-a invitat în terminal, lăsându-ne impresia că intenționează să dea explicați. Apoi, a deschis ușa unui birou și… ne-a trântit-o în nas. Comportamentul lui Parfenie este descalificant, nedemn de statutul unui funcționar vamal român, aflat într-o funcție de răspundere. Nu mă refer la jignirea adusă ziariștilor. Cu mojicii de acest gen suntem obișnuiți. Noi eram acolo pentru a obține informații despre o situație de criză apărută în derularea unui proiect economic de mare interes pentru portul Constanța, pentru România. Timp de peste un an, ministerele transporturilor din țara noastră și Turcia, precum și un mare număr de agenți economici au muncit să pună pe picioare o linie de navigație, care s-a blocat nu se știe de ce, în Vama lui Parfenie. Am fi vrut să aflăm de la acest lefegiu al statului, care mănâncă pâine din banii contribuabililor, inclusiv a noastră a ziariștilor, ce a făcut el pentru buna funcționare a acestei linii de navigație, pentru ca acest blocaj să fie evitat, ce eforturi a depus pentru soluțio-narea sa cât mai grabnică. „Superficialitatea“ comisionarului vamal Spre deosebire de șeful de la Agigea, Florentina Ioane, direc-torul adjunct al Direcției Regionale Vamale Constanța a răspuns la întrebările ziarului „Cuget Liber”.„N-aș putea să vă dau amănunte punctuale pe fiecare caz în parte. În general, fie nu au fost prezentate documente, fie că în acte sunt date neconcordante. Spre exemplu, cinci dintre camioane aveau carnete TIR, dar, dintr-o eroare, acestea au ajuns pe nava Ro-Ro care a plecat la Trieste (Italia). Un alt TIR avea des-tinația Germania, fără să se precizeze, în documente, biroul vamal de destinație. Există suspiciunea că el n-ar mai fi ieșit din România. Am înțeles că s-au solicitat documentele necesare și vor fi prezentate. Am speranța că vor fi îndreptare erorile.” De ce problemele au fost descoperite abia după debarcarea TIR-urior de pe navă? De ce nu au fost prevenite? Două guverne, două ministere lucrează de atâta timp pentru a lega Turcia și România printr-o linie de navigație, care, iată, se blochează. Cum a contribuit instituția vamală românească la informarea din timp a transportatorilor turci în privința documentelor necesare? „Au existat discuții pregătitoare cu transportatorii - explică directorul adjunct. Ne-au asigurat că firma care îi va reprezenta în calitate de co-misionar vamal va avea toate documentele pregătite, le va primi din timp pe fax și că nu va fi nicio problemă. În situația în care comisio-narul nu a primit toate documentele, ar fi trebuit să atenționeze transportatorii să nu se urce cu camioa-nele pe navă, că nu vor fi lăsați să intre în România. Mi se pare că este vorba de superficialitate să accepți o astfel de situație, ca și cum ar fi în regulă, iar apoi să induci ideea că Vama impune condiții nejusti-ficate. Vama trebuie să asigure o fluidizare, dar trebuie să facă și verificările de rigoare.” Directorul adjunct a ținut să menționeze faptul că primele 58 de TIR-uri nu au avut probleme în vamă și au plecat după numai 2 ore de la debarcare, pentru că aveau toate documentele în regulă. În cursul dimineții de ieri, Flo-rentina Ioane a avut o întrevedere cu vice-consulul Turciei, la biroul vamal, în care s-a discutat situația celor 25 de TIR-uri. Ancheta noastră a scos în evidență existența unor blocaje în calea bunei funcționări a noii linii de navigație. Ele țin de buna informare, comunicare și colaborarea dintre autoritățile vamale din România, comisionarii vamali și transportatorii turci. Vama are o mare responsabilitate în reușita acestui proiect de interes național. Vina va cădea numai asupra ei, dacă va da greș.