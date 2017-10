Scandal în remorcajul din portul Constanţa (II)

Scandal în remorcajul din portul Constanța (II)

În ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber”, am prezentat practicile anti-concurențiale de pe piața remorcajului din portul Constanța. Am demonstrat că ele își au rădăcinile în neaplicarea legii. Timp de un deceniu, birocrații din Ministerul Transporturilor au blocat punerea în practică a prevederilor OG 22/1999 (cu modificările ulterioare), referitoare la concesionarea acestui serviciu de siguranță a navigației. Unde-i ordin, cu plăcere! În cele ce urmează vă vom prezenta fapte mult mai grave, constând în intervenția unor structuri ale statului în competiția de pe piața remorcajului, în favoarea unor firme. Înainte de a expune cazul, vom face o scurtă prezentare privind activitatea de remorcaj. Trebuie precizat faptul că serviciile de siguranță a navigației (pilotaj, remorcaj, legarea - dezlegarea navelor maritime) din porturile maritime românești sunt reglementate prin Regulamentul de exploatare portuară a porturilor maritime românești. Acesta a fost aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transportului și locuinței nr. 956, din 23 iunie 2003, și face parte integrantă din el. Actul normativ a fost publicat în „Monitorul Oficial” nr. 470, din 1 iulie 2003. La articolul 8 (3), regulamentul face următoarele precizări: „a) pentru navele cu o lungime mai mică de 130 m, remorcajul se face cu minimum un remorcher de cel puțin 600 cai putere, funcție de condițiile hidro - meteorologice; b) pentru navele cu o lungime mai mare de 131 – 150 m, remorcajul se face cu minimum două remorchere de cel puțin 600 cai putere, funcție de condițiile hidro – meteorologice; c) pentru navele cu o lungime mai mare de 151 – 200 m, remorcajul se face cu cel puțin două remorchere, dintre care unul va fi de minimum 1.200 cai putere și celălalt de minimum 2.400 cai putere, funcție de condițiile hidro – meteorologice; d) pentru navele cu o lungime mai mare de 201 – 250 m, remorcajul se face cu minimum trei remorchere, dintre care unul va fi de minimum 2.400 cai putere, iar celelalte două de minimum 4.800 cai putere, funcție de condițiile hidro – meteorologice; e) pentru navele cu o lungime mai mare de 251 m sau cu un pescaj de 17 metri, remorcajul se face cu minimum patru remorchere, dintre care două vor fi de minimum 2.400 cai putere, iar celelalte două de minimum 4.800 cai putere, funcție de condițiile hidro – meteorologice.” Aceste condiții minimale au fost impuse de Ministerul Transporturilor cu un singur scop: executarea manevrelor în deplină siguranță pentru nave, echipaje, mărfuri și port. Altfel spus, orice abatere de la ele reprezintă un potențial pericol pentru siguranța navigației în porturile maritime românești. Cine investește câștigă! Cu cât navele sunt mai lungi, cu atât serviciul de remorcaj e mai scump, pentru că este obligatoriu să se utilizeze remorchere mai multe și mai puternice. În consecință, prevederile din regulament au dus la structurarea pieții remorcajului în funcție de lungimea navelor. Pentru a presta servicii pentru toate tipurile de nave care intră în portul Constanța, companiile de remorcaj trebuie să îndeplinească condițiile minimale, deci să facă investiții. Cele care nu au forța financiară și nu sunt în stare să achiziționeze remorchere de 4.800 de cai putere, spre exemplu, trebuie să se mulțumească cu navele de până la 200 metri lungime. Companiile care activează la Constanța se diferențiază prin numărul de remorchere, capaci-tatea și vârsta lor. Din întreaga flotilă de remorchere a portului, doar trei (de 2.400 cai putere) au fost construite după 1990, iar alte trei (două de 960 cai putere și unul de 330 cai putere, concepute după proiecte olandeze) au intrat în exploatare după anul 2000. Noii competitori veniți pe piață, aflați la începutul capitalizării, au investit în remorchere vechi, la mâna a doua sau a treia. La această oră, portul Constanța are la dispoziție doar trei remorchere de manevră de 4.800 cai putere (două, în proprietatea unei companii, iar al treilea, la o altă firmă). Ca efect al regula-mentului aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 956/2003, doar compania care deține două remorchere de 4.800 cai putere poate executa manevre pentru navele cu o lungime de la 201 metri în sus. Mai tare decât ministrul Unii dintre funcționarii Ministerului Transporturilor au altă poziție decât instituția pe care o reprezintă și au schimbat regulile de pe piața remorcajului. Redacția noastră a intrat în posesia adresei nr. 341/01/52, din 10.01.2009, a direcției generale de transport naval, din cadrul Ministerul Transporturilor. Sub semnătura directorului general Alexandru Șerban Cucu, li se comunică autorităților din teritoriu faptul că: „Până la apariția unui nou regulament de exploatare portuară a porturilor maritime românești (…), se poate acorda derogare de la Ordinul MLPTL nr. 956/2003, în sensul că, atunci când este prevăzută utilizarea unui remorcher de 4.800 cai putere, acesta poate fi înlocuit cu două remorchere de 2.400 cai putere. Totodată, vă atragem atenția că cerințele stipulate în Ordinul MLPTL nr. 956/2003 sunt cerințe minime în ceea ce privește manevra de siguranță, astfel că decizia finală aparține comandan-tului navei, ținând cont de dimen-siunile navei, de starea navei (balast sau încărcătură), precum și de condițiile hidro-meteorologice.” O primă observație este aceea că modificarea și completarea regulamentului în cauză nu poate fi făcută decât printr-un ordin de ministru, care să modifice Ordinul MLPTL nr. 956/2003. Iar pentru a produce efecte juridice, noul ordin trebuie să fie publicat în „Monitorul Oficial”. Consecințe grave Directorul general Alexandru Șerban Cucu și-a depășit competențele și a dat o derogare de la ordinul ministerial. Decizia lui are două efecte: pe de o parte, per-mite încălcarea condițiilor minima-le pentru efectuarea manevrelor de remorcaj, stabilite de minister, punând în pericol siguranța navigației din portul Constanța; pe de altă parte, favorizează firmele de remorcaj care nu dețin două remorchere de 4.800 cai putere, dar care au remorchere de 2.400 cai putere, ajutându-le să pătrundă pe un segment de piață superior. Este dezavantajată, în primul rând, compania care îndeplinește condițiile minimale pentru remor-carea navelor de peste 201 metri lungime. Ca urmare a derogării abuzive de la Ordinul MLPTL nr. 956/2003, ea este concurată neloial. Și companiile care au remorchere mai mici de 2.400 cai putere se pot considera dezavantajate. Pe bună dreptate, ele sunt îndreptățite la o derogare care să le permită utilizarea a patru remorchere de 1.200 cai putere, în locul unuia de 4.800 cai putere, sau a opt remorchere de 600 cai putere. Culmea este că funcționarii din portul Constanța s-au repezit să pună în aplicare „derogarea lui Cucu”, deși este la mintea cocoșului că un ordin de ministru nu poate fi modificat prin adresa unui director din minister. *** Ce interes a avut directorul general Cucu să comită un asemenea act, cu consecințe administrative, juridice și comerciale extrem de grave? Este în interesul public să se facă rabat de la ordinul ministrului și să se pună în pericol siguranța navigației? Sau poate că este în folosul economiei ca reprezentanții statului să intervină în competiția din piață și să schimbe regulile jocului pentru a favoriza o firmă sau alta? Cazul este extrem de grav. Rezolvarea lui nu este doar de competența Ministerul Transporturilor, care are obligația să efectueze propria anchetă internă, ci și a Direcției Naționale Anticorupție.