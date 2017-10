Scandal în cooperaţia meşteşugărească constănţeană

Scandal în cooperația meșteșugărească constănțeană

Joi, 26 noiembrie 2009, ora 11. În sala de ședințe aflată la etajul I al unui imobil de pe strada Cuza Vodă, urmează să înceapă adunarea generală a Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești Constanța. Indezirabilii Delegații - președinții celor 40 de societăți cooperative membre ale uniunii - sosesc rând pe rând. Trei bărbați stau de pază la ușă. Îi triază pe cei veniți. Misiunea lor este să blocheze accesul „indezirabililor”. Din această categorie fac parte Ștefan Giuglea - președintele cooperativei „Artă și Meșteșug”, Paul Ionescu - șeful cooperativei „Electrotehnica SCM” și presa. Cei doi fruntași, cu ștate vechi în cooperația meșteșugărească, și-au depus candidaturile la președinția UJCM. Numerele de înregistrare de pe copiile cererilor probează acest fapt. Cu o zi înainte de adunarea generală, totul era O.K., dovadă că le-au fost primite candidaturile. Peste noapte, situația s-a schimbat la 180 de grade. „Nu aveți dreptul să participați la adunare, pentru că nu sunteți membri ai UJCM - îi anunță George Năcescu, președintele cooperativei „Arta Tapițeriei”, aflat în acel moment pe post de șef al comandoului de pază. Dacă achitați cotizația de numai 30 de lei, erați membru al uniunii și aveați dreptul să intrați.” Atât i-a trebuit lui Giuglea. A scos dintr-o mapă documentele care atestă că a solicitat înscrierea în UJCM, dar aceasta a fost respinsă, în mod nejustificat, în 2007. „Chiar și așa - a declarat el - candidatura mea nu poate fi respinsă, pentru că o asemenea măsură este nestatutară.” „Se tem de noi!” Trebuie precizat că și eu, autorul acestor rânduri, mi-am exprimat, inițial, îndoiala că au dreptul să candideze, la șefia că UJCM, cooperatori care nu sunt membri ai acestei organizații. Cel care mi-a spulberat îndoielile a fost chiar Călimente Moisi, încă președinte al UJCM, la acel moment, care a invocat prevederile statutului. Dacă așa stau lucrurile, de ce Ștefan Giuglea și Paul Ionescu au fost ținuți la ușă și împiedicați să participe la adunarea de alegeri? De ce s-au încălcat prevederile statului la care făcea referire președintele Călimente Moisi? „Se tem de noi, de schimbările pe care vrem să le aducem în cooperația meșteșugărească! - a explicat Ștefan Giuglea. În uniune s-au format mai multe grupări mafiote. Ceea ce nu știe opinia publică este faptul că unele dintre unitățile cooperatiste sunt controlate de două - trei persoane: președintele, vicepreședintele și contabilul șef. Nu mai au numărul de membrii cooperatori stabilit de lege. Ar trebui dizolvate, iar patrimoniul lor, valorificat. Contravaloarea ar urma să fie împărțită între cei ce au creat valorile respective. Conducerile acestor unități profită, în continuare de patrimoniu, în folos propriu.” „Jungla” cooperatistă Despre „jungla” din cooperația meșteșugărească, vorbește și Paul Ionescu. „Cooperația meșteșugărească din județul nostru avea un patrimoniu imobiliar uriaș în 1990. Spațiile comerciale cele mai importante se înșirau de-a lungul litoralului, de la Capul Midia până la Mangalia. Existau, de asemenea, multe secții de producție. În loc să fie predate unităților cooperatiste, cooperatorilor din a căror muncă au fost create, au ajuns la uniune, care a dispus cum a vrut de ele. Cooperativele au fost nevoite să cumpere spațiile de producție în care activau. Multe dintre imobile au fost vândute la prețuri subevaluate, date în folosință în baza unor contracte de comodat. Patrimoniul cooperației s-a transformat într-o afacere imobiliară. Am fost împiedicați să candidăm chiar de cei vinovați de acest jaf. Se tem că am putea să le cerem socoteala pentru tot ceea ce au făcut. Cel mai grav este faptul că o masă uriașă de lucrători au fost marginalizați, și-au pierdut locurile de muncă. În 1990, în Constanța, erau 12.000 de cooperatori. Astăzi, mai sunt 900" - a declarat Paul Ionescu. Secretele șefilor de unități Cei doi ar fi vrut să expună toate aceste lucruri deschis, în adunarea generală, nu pe la colțuri. Au fost împiedicați. Puteau fi primiți, lăsați să vorbească și să li se spună că bat câmpii, că nu au dreptate. Nu s-a întâmplat așa, semn că unii dintre participanții la adunare s-au temut. Ce s-ar fi întâmplat dacă, în urma dezvăluirilor lui Giuglea și Ionescu, adunarea generală ar fi ajuns la concluzia că trebuie trași la răspundere cei ce au prăpădit patrimoniul cooperației meșteșugărești? După o oră de așteptare, cerberii care ne-au ținut pe noi, ziariștii, la ușă, au anunțat că adunarea generală a votat împotriva prezenței presei la ședință. De ce oare? S-au temut șefii de unități că opinia publică va afla secretele de stat ale… cooperației meșteșugărești? Le-a fost frică să nu fie divulgate mărețele lor realizări în întrecerea capitalistă? Ori le-a fost jenă că lumea va afla cum se sfâșie între ei, pentru a pune mâna pe funcția ce le deschide drumul spre spațiile comerciale?