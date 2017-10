Scăderea contribuţiilor sociale obligatorii şi a TVA, prin ochii investitorului

Interviu Niculae Dușu, membru fondator FIA

Scăderea contribuțiilor sociale obligatorii și a TVA, prin ochii investitorului

- Competitivitatea companiilor românești este afectată negativ de costurile mari pentru forța de muncă, contribuțiile sociale obligatorii din România fiind cele mai împovărătoare din Europa. În plus, sistemul legislativ, modificat în repetate rânduri și greu de înțeles chiar și de către specialiști contribuie la neplata contribuțiilor sociale și la creșterea evaziunii din „munca la negru”, apreciată la 30 miliarde lei. De asemenea, este demn de reținut că fiecare tip de venit are o reglementare diferită, baza de calcul a contribuțiilor fiind subminată prin excepții. În acest context, în cadrul Forumului Investitorilor Autohtoni 2013 s-au discutat o serie de măsuri menite sa reformeze sistemul contribuțiilor sociale cu scopul clar de reducere a sarcinii fiscale și creșterea gradului de încasare. Aceste măsuri au în vedere: stabilirea unui maximum de trei salarii medii pe economie pentru baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, ceea ce va conduce la reducerea efortului atât din partea angajatorilor cât și din partea salariaților; scăderea deducerii personale din baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii pentru a reduce sarcina fiscală pentru veniturile mici și foarte mici, diminuându-se astfel tentația angajatorilor de a folosi munca la negru; eliminarea excepțiilor și diferențierilor de bază de impunere și cote în funcție de tipul venitului, sarcina fiscală totală urmând a fi calculată exclusiv în funcție de cuantumul venitului și nu a tipului de venit. Prin toate aceste măsuri credem că va creste semnificativ gradul de încasare a contribuțiilor sociale obligatorii creându-se astfel premise pentru o reducere cu cel puțin 5% a acestor contribuții.- Credem că nu trebuie să punem problema alegerii între „scădere” și „plafonare”. Fiecare dintre aceste măsuri va avea efecte asupra sistemului de contribuții sociale obligatorii, cu aceeași finalitate: reducerea sarcinii fiscale atât din partea angajatorului cât și din partea angajaților, indiferent de nivelul veniturilor.- Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect care se poate traduce într-o taxă aplicată consumului. Cu cât această valoare este mai mare, cu atât este descurajat consumul, cererea fiind din ce în ce mai mică. O creștere sau o scădere de TVA se reflectă în primul rând la nivelul prețurilor de la raft. Diminuarea consumului ca factor de impulsionare economică influențează negativ evoluția acesteia. Începând cu 1.07.2010, când s-a mărit TVA-ul de la 19% la 24%, s-au resimțit imediat efectele negative care au afectat sectorul construcțiilor prin scăderea volumului lucrărilor de construcții cu 30% în iulie 2010, față de iunie 2010. Sectorul construcțiilor, factor determinat și mobilizator de creștere a economiei a fost lovit direct de această măsură de austeritate impusă de guvernul român.Creșterea TVA peste media europeană are influențe în creșterea ponderii economiei subterane, ceea ce conduce spre denaturarea competiției și creșterea prețurilor cu efecte negative asupra nivelului de trai.Majoritatea proiectelor noi de construcții, peste 90%, sunt investiții în construcții private unifamiliale. O cotă semnificativă în dezvoltarea acestui sector îl generează investițiile muncitorilor români care lucrează în străinătate. Creșterea cotei TVA este motivul principal pentru scăderea drastică a remiterilor de valută către România după anul 2010. După patru ani de scădere, de abia în 2012 valoarea a înregistrat o ușoară creștere. În Europa, media cotei de TVA este de 20%, muncitorul român fiind mai interesat să consume sau să-și investească economiile în alte țări europene. În Uniunea Europeană, Ungaria are o cotă de 27% a TVA, Danemarca și Suedia de 25%, România situându-se pe locul al 4-lea, în ciuda nivelului de trai scăzut față de cel al acestor tari.În majoritatea țărilor europene TVA-ul aplicat alimentelor are cote mult reduse. De exemplu, în Anglia această măsură este aplicată aproape tuturor alimentelor. Aceste state știu să își protejeze cetățenii. România, fiind încă în perioadă de criză, are mare nevoie de o reducere a taxei pe valoarea adăugata, cel puțin pentru alimente.- Ministrul Agriculturii a declarat că decizia viitoare privind reducerea TVA și la alte produse alimentare depinde de succesul măsurii luate în domeniul pâinii, de reducerea evaziunii și veniturile bugetare. Această măsură trebuie luată și pentru produsele din carne, lactate, ulei, fructe și legume, însă ar trebui aplicată cât mai repede, fără a fi amânată până la revenirea TVA-ului la 19%, din perioada pre-criza.- Tot în cadrul întâlnirii Forumului Investitorilor Autohtoni s-au stabilit câteva propuneri ce pot fi implementate pe termen scurt sau mediu cu scopul de a diminua frauda în plata TVA: lărgirea măsurilor de taxare inversă; impunerea unor reglementări similare cu cele aplicate de bănci pentru cunoașterea clientelei atunci când se acordă codul de TVA sau când apar modificări ale informațiilor oferite inițial, având scopul de a reduce numărul companiilor fantomă; creșterea nivelului de informatizare prin implementarea unui sistem de comunicare directă între casele de marcat și ANAF, dar și informatizarea procesului de emitere a facturilor; stimularea plăților cu cardul bancar prin rambursarea unei părți mici din TVA-ul plătit de consumatorul final.Este necesară dezvoltarea unei serii de măsuri pentru creșterea gradului de colectare al TVA-ului, care în momentul de față este puțin peste 50%, o valoarea mult prea mică în comparație cu celelalte state europene. De exemplu, în Bulgaria se colectează 85%.