Sătui de promisiuni, fermierii au ieşit în stradă! „Am primit o palmă şi cu seceta şi cu pandemia”

„Semnalul de alarmă tras de noi, a fost demarat în primăvara anului trecut, când am prefigurat dezastrul care se va întâmpla în agricultură, lucru care s-a şi întâmplat. La nivelul întregii ţări sunt calamitate 1.200.000 de ha, din care 400.000 de ha sunt declarate numai din Judeţul Constanţa. Nu am cerut despăgubiri la nivelul cheltuielilor făcute de noi. Deşi plătim impozite la statul ăsta de 30 de ani şi Statul, ca un bun administrator, ar fi trebuit să prevadă un fond de rezervă pentru calamităţi şi dezastre naturale la care să apeleze. Statul nu gestionează bine banii. Banii există, noi nu cerem decât gestionarea bună a banului public”, a declarat Theodor Ichim, preşedintele APAD. Sunt foarte mulţi fermieri care au datorii şi la bănci şi au început să vândă din active. Băncile au fost înţelegătoare până acum dar nu-i mai pot credita atâta timp cât sunt pe minus. Fermierii sunt, poate, cea mai afectată categorie de pandemia COVID-19 pentru că au venituri o dată pe an. Iar anul trecut nu au încasat nimic.L-am întâlnit la proteste şi pe „Nea Raţă”, amfitrionul emisiunii „Ferma vedetelor”, care ne-a spus, că „noroc că-l ştie lumea şi băncile au fost îngăduitoare, dar aşa nu se mai poate”. „Sunt fermier de când am terminat Liceul Agricol în 1985. Lucrez o suprafaţă de 300 de ha împreună cu băiatul meu care este student la Agronomie şi, până anul trecut, aveam un angajat. Acum nu ne mai putem permite. Anul trecut a fost un an foarte greu, am scos 200 kg de grâu la hectar, 100 kg de floarea-soarelui. Ne-au promis despăgubiri de toamnă, de primăvară. A venit dl. Scarlat, care era secretar de stat, acum e senator, a uitat de noi. Ei dau legi cu dedicaţie. Ne-a dat Dumnezeu o palmă şi cu seceta şi cu pandemia, dar trebuie să ne unească, să fim mai omenoşi şi cu mai mult respect pentru pământ”, a spus fermierul Florin Raţă din Agigea. Protestatarii au spus că, de-a lungul întâlnirilor avute anul trecut cu reprezentanţii Guvernului, pe fondul lipsei finalizării culturilor, au cerut suspendarea ratelor bancare, capitalizarea dobânzii la ratele bancare, declararea stării de calamitate în zona Dobrogea, pentru a se aplica măsurile de forţă majoră, dar nu s-a întâmplat nimic.