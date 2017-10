Sărbătorile pascale ne-au arătat ce e mai rău în economia românească

1

pentru cine bat clopotele ..

Corectie: Bietii calatori s-au inghesuit ca sardelele in putinele trenuri batandu-si joc de ei insisi, Cand cumperi bilet in picoare in tren stii ca sigur vei sta in picioare, ai de ales intre chinul calatoriei sau statul acasa. Care este de preferat fuduluiei ca ai calatorit de Paste. Pastele nu este oricum menit prilej de chiolhan cu neamurile. Dar cine sa ne pomenesaca despre asta? Preafericitul Daniel cel cat un luptator de sumo?