Sărbători pe datorie!

Vin mult așteptatele sărbători de iarnă, perioadă de mare bucurie și pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Din păcate, nu toată lumea așteaptă Crăciunul și Anul Nou fără griji. Să nu uităm că majoritatea angajatorilor nu au mai crescut de ani buni salariile, dând vina pe criză, pensiile sunt cele care sunt, multe prea mici pentru un trai decent, iar o parte bună a întreprinzătorilor abia reușesc să se țină pe linia de plutire. Pentru a nu renunța însă la plăcerea de a avea masa bogată și bradul înconjurat de daruri, băncile, dar și multe magazine și chiar agenții de turism ne propun tot soiul de credite de consum și plăți.Până la sfârșitul lunii decembrie constănțenii au posibilitatea să cumpere electrocasnice, telefoane, tablete, laptopuri sau orice alt produs de la multele companii care au atât magazine fizice, dar și site-uri de unde se poate foarte ușor comanda. Multe dintre ele au anunțat și reduceri pentru perioada care urmează, așadar merită urmărite. Partea bună este că oferă și destule soluții de finanțare. Astfel, posesorii de card de cumpărături Raiffeisen Bank, de exemplu, au, dacă fac cumpărături până la sfârșitul anului, 12 rate fără dobândă, cei care au card de credit BCR, 6 rate egale fără dobândă; acestea sunt însă doar două exemple. Magazine ca Emag, Evomag, Domo, Altex, Flanco ș.a. au tot felul de oferte de finanțare pe care le promovează mai atent în această perioadă și asta pentru că românului îi place să se înnoiască, iar de sărbători întotdeauna crește apetitul pentru cumpărături.Pe de altă parte, dacă vrem bani cash putem lua în această perioadă credite de nevoi personale de la bancă. Majoritatea au produse speciale pentru luna decembrie, cu dobânzi mai mici ori cu alte facilități. De exemplu, la BRD „oferta” de Crăciun este un credit de nevoi personale în lei care are o dobândă de 12,12%. Cine ia acum un credit de 5.000 de lei, pe care să-l returneze într-un an de zile, plătește o rată lunară de 440 de lei. Suma achitată la finalul celor 12 luni va fi de aproape 5.300 de lei.Un alt exemplu, la Banca Transilvania același credit de 5.000 de lei, pe o perioadă de un an de zile, are o dobândă în jur de 13%, o rată lunară de aproximativ 450 de lei, iar suma finală de plată este de puțin peste 5.300 de lei.De altfel, diferențele de dobândă de la o bancă la alta sunt destul de mici, de regulă de maximum două procente.Și destule agenții de turism au înțeles că relaxarea este extrem de importantă chiar și pentru cei care nu dispun de foarte mulți bani, așadar au încheiat protocoale cu diferite bănci, ori cu companii ce oferă servicii financiare pentru a cumpăra, tot în rate, și vacanțele. Cât de avantajoase sunt aceste oferte, depinde de la caz la caz, însă este o variantă care merită analizată.