Sărbători mai scumpe de Crăciun. Devine cozonacul produs de lux?

„Socrii mei au deschis patiseria în urmă cu mulţi ani. Dar nu a fost niciodată ca acum. Abia dacă avem încasări să acoperim salariile, facturile şi taxele către stat. Din octombrie, în fiecare săptămână preţurile la făină, ulei, zahăr, unt, ouă, arome s-au scumpit încontinuu cu un leu, doi lei”, ne-a spus Andreea Dinescu, administratorul unei patiserii din centrul Constanţei.



Şi alţi patiseri sunt îngrijoraţi că nu vor mai putea ţine pasul cu scumpirile. „Ce să fac, să-mi pierd clienţii şi ăia puţini care au mai rămas? La cât au crescut preţurile la ingrediente, ar trebui să vând un cozonac cu 80-90 de lei ca să scot şi eu ceva profit. Cine poate să dea atâţia bani pe un cozonac? Probabil că o să vindem la felii, să poată toată lumea să-şi permită”, a explicat Marin Rusu, patiser şi administratorul unei brutării.



Nici făcut în casă, cozonacul nu-i mai ieftin



Am făcut şi noi un calcul cât ne-ar costa dacă l-am face în casă. Pentru un kilogram de cozonac, reţeta economică, avem nevoie de 500 de grame de făină, un pachet de un kilogram costă cel mai puţin 4,20 lei, 3, 4 ouă, preţ 4 lei, 200 ml de lapte, un litru ajunge la 6 – 7 lei, un plic de drojdie uscată, 1,20 lei, 200 gr zahăr, 3 lei pentru o pungă de un kilogram, un plic de zahăr vanilat, 1 leu, 100 ml de ulei, 9 lei/litrul, rahat 8 lei sau nucă, dar este mai scumpă, 25 lei pentru jumătate de kilogram. Totalul pentru un cozonac făcut în casă, cu amendamentul că nu folosim toate cantităţile cumpărate, ci doar cât indică reţeta, este de 40 de lei pentru cel cu rahat şi 55 de lei pentru cel cu nucă, la care mai adăugăm costurile cu apa, gazul şi electricitatea.



Şi sindicatele din industria alimentară avertizează că, pe sfârşit de an, dar mai ales după 1 ianuarie, iar se scumpesc toate alimentele cu 15 procente. Cele mai importante salturi de preţ se vor simţi la ulei cu 15%, la lactate cu 7%, carnea de pasăre şi ea se va scumpi cu 15%, iar cea de porc cu 20%. Creşterile vin, spun specialiştii, şi pe fondul că producem prea puţin faţă de cât consumăm.





Un cozonac bun are nevoie de ingrediente proaspete şi de calitate. Dacă e să ne luăm după reţeta savurosului epigramist Păstorel Teodoreanu, care la 1933 indica gospodinelor folosirea a 150 de ouă la 3-4 kilograme de făină, sigur am termina bugetul familiei pentru sărbători. Dar chiar şi aşa, la cât costă azi toate ingredientele, mai că îţi vine să tai cozonacul de pe lista de Crăciun. Patiserii mari şi mici, cu toţii se plâng că preţurile au luat-o razna şi nu ştiu cum să o mai scoată la liman. Multe brutării din oraş au închis obloanele şi au dispărut de pe piaţă, înfrânte de scumpirile din ce în ce mai mari pentru materia primă şi utilităţi. Se preconizează ca, până de Crăciun, cozonacul să se scumpească cu 30%, susţin reprezentanţii din industria alimentării. Patiserii şi brutarii care au mai rămas în oraş spun că nu ştiu cât vor mai rezista în condiţiile actuale, când nu mai au nici un sprijin de nicăieri.