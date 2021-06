Sărbătoare printre lupii de mare! Astăzi este Ziua Navigatorilor

În 2010, la conferința de la Manila, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a instituit Ziua Navigatorilor. Aceasta este sărbătorită, în fiecare an, pe 25 iunie.Cu acest prilej, în întreaga lume se desfășoară o serie de acțiuni ce urmăresc creșterea gradului de conștientizare, de către opinia publică, a rolului navigatorilor în comerțul internațional. Ele aduc în fața publicului problemele cu care se confruntă navigatorii.Ediția din 25 iunie 2021 a Zilei Navigatorilor are loc în condițiile speciale. Shipping-ul mondial este afectat de restricțiile impuse de pandemie, schimburile de echipaje se fac cu dificultate, peste 200.000 de navigatori sunt prizonieri pe nave, neputând fi repatriați la încetarea contractelor de muncă, iar numărul navelor și echipajelor abandonate în diferite porturi ale lumii este în creștere.Pentru ediția din acest an a Zilei Navigatorilor, tema aleasă este„Un viitor corect pentru navigatori”.În mesajul transmis cu acest prilej de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) se spune: „Viața unui marinar a fost întotdeauna una de sacrificiu și muncă grea. Zile, săptămâni, luni pe mare departe de familiile noastre pe orice vreme, pentru a servi omenirea, viața oamenilor. Întotdeauna navigatorii s-au confruntat cu marile probleme apărute în industria shipping-ului: insecuritatea muncii, practici incorecte, liste negre, abandon, pavilioane de conveniență. În ultimul an, pandemia a scos aceste probleme în lumina reflectoarelor pentru ca lumea să le vadă. (…) Ziua Navigatorilor din acest an nu este o zi de sărbătoare pentru ei. Este o zi în care să spunem: ”.