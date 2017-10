Sărăcie sau bogăţie printre şoferii constănţeni? Iată ce maşini îşi mai permit să-şi cumpere

Sărăcie sau bogăție printre șoferii constănțeni? Iată ce mașini își mai permit să-și cumpere

Luna trecută, puzderie de con-stănțeni la Serviciul de Înma-triculări! În aprilie, aproape 620 de șoferi s-au prezentat cu noile achiziții pentru a le trece pe numele lor, cea mai mare cifră din acest an. Așadar, pieței auto pare că începe să-i meargă ceva mai bine. Vorbim însă în mare parte despre piața auto second - hand, căci la ca-pitolul mașini noi lucrurile par să se împotmolească mai rău de la o lună la alta. În aprilie, nici 15% dintre constănțenii care și-au înmatriculat noile achiziții au avut posibilitatea să-și cumpere un autoturism nou, procent similar cu cel înregistrat în luna martie, dar ceva mai mic decât în primele două luni din an (când procentul era de 20 - 21% din totalul ma-șinilor înmatriculate). Făcând comparație cu aprilie din 2012, cifrele arată și mai rău. Atunci, aproape 27% dintre cei care și-au înmatriculat mașina în luna lui prier au avut bani de una nouă. Partea bună sau, din contră, rea, a fost că în aprilie 2012 au ajuns la înmatriculări, în Constanța, doar puțin peste 260 de proaspăt proprietari, așadar vorbim despre o creștere, de la an la an, considerabilă.Dacia, urmată îndeaproape de Mercedes - BenzLuna trecută, puțin peste 90 de constănțeni și-au înmatriculat autoturismul recent cumpărat cu zero kilometri. Pentru ce au optat, sau poate mai bine spus, pentru ce au avut bani? Dacia a rămas și în această lună pe primul loc, cu 16 autoturisme înmatriculate. Diferența ar fi însă că, deși Loga- nul rămâne majoritar, totuși, Duster-ul, dar și Sandero par să fi prins bine la constănțeni, șapte dintre ei alegând aceste modele. Mărcile de pe locurile doi și trei arată însă cel mai bine preferin-țele constănțenilor cu venituri peste medie. În aprilie au fost înmatriculate 14 Mercedes - Benz-uri. Unul dintre aceste autoturisme (ML 350 4M BlueTEC) are un preț de listă pentru România de nu mai puțin de 60.000 de euro. Unul dintre cele mai ieftine modele înmatricu-late în aprilie are un preț ușor peste 26.000 de euro, așadar vorbim despre „investiții” destul de serioase. Locul trei a fost ocupat, de această dată, la capitolul mărci cu cele mai multe modele noi cumpărate, de Volkswagen. Zece proaspăt proprietari au avut bani pentru o astfel de mașină nouă, de asemenea cu prețuri nu tocmai de neglijat.Volkswagen, câștigător detașatDacă ar fi să facem un top al celor mai cumpărate mărci și înmatriculate în luna aprilie (autoturisme atât noi, cât și la mâna a doua), lider detașat este Volkswagen, pentru care au optat aproape 130 de constănțeni. Urmează Opel, cu aproape 100, și Ford, cu peste 50, urmat la mică diferență de Audi și BMW și Mercedes - Benz.