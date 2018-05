Mai multe ştiri online: IT

Șapte firme de IT românești au participat la CeBIT Australia 2018

România a participat, pentru prima dată, la cel mai important eveniment expozițional dedicat industriei ICT, CeBIT Australia 2018, desfășurat la Sydney în perioada 15-17 mai 2018, fiind singura prezență europeană la târg cu pavilion național.Șapte firme românești din domeniul tehnologiei informației și a comunicării și-au prezentat produsele și serviciile software în cadrul pavilionului României, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în colaborare cu ATIC- Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații.Este vorba de: Elsaco Solutions, Evo Automation, GreenSoft SRL, Ingenios.ro, Ropardo, Tellence Technologies și Uipath, care au expus o gamă largă de produse și servicii software - soluții clasice de tip ERP, CRM, POS, GIS, soluții eHealt Telecom, security, SatCom, financiare și soluții mobile, IoT sau inteligență artificială.Oamenii de afaceri români prezenți la târg au avut numeroase întâlniri de lucru cu firme și reprezentanți ai administrației publice din Australia, dar și cu firme din țările din zonă, în demersul de a se familiariza cu rigorile unei piețe până acum neexplorate și de a identifica, totodată, cei mai potriviți parteneri de afaceri.Expozanții români au participat, de asemenea, la seria de conferințe organizate în cadrul evenimentului în scopul definirii unor elemente de interes ale strategiei de dezvoltare a acestui domeniu, având ca principalele teme Big Data & Analytics, Cloud, eGovernment, Artificial Intelligence and Machine Learning și Cyber Security.Cu un public estimat la peste 15.000 de vizitatori, ediția 2018 a CeBIT Australia, desfășurată sub moto-ul „The Future of Business Technology”, a înregistrat 324 participanți din 19 țări, dintre care 6 (România, Australia, Indonezia, Pakistan, China, India) cu pavilion național. Alături de expozanții români, la CEBIT Australia 2018 au participat și firme din alte țări europene (Marea Britanie, Germania, Lituania, Portugalia), pavilionul Uniunii Europene înglobând unele dintre proiectele regionale în domeniul IT.Prezența românească la CeBIT Australia 2018 se înscrie în strategia guvernamentală de promovare a exportului pe piețele non-UE și beneficiază de sprijin financiar prin Programul de Promovare a Exportului.