Săptămâna de afaceri

Ştire online publicată Marţi, 02 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

A venit vara. Trecând peste banalitatea covârșitoare a acestui enunț, să amintim rapid faptul că se deschide oficial sezonul de seminarii, workshop-uri, conferințe și sesiuni de training în afaceri. Ce poate fi mai plăcut decât o cafea pe care ai plătit 500 lei, pe care o bei într-o sală de protocol, alături de alți colegi de breaslă, într-o zi în care niciunul dintre voi nu are chef de muncă? OK, a sunat a comunicat-șablon trimis de departamentul de PR și, ca să fim sinceri, sunt probabil miliarde de lucruri mai plăcute. Din fericire, aveți de unde alege. Luna iunie debutează cu două întâlniri pe teme agricole, organizate ca parte a Expoagroutil: dezvoltarea și diversificarea exploatațiilor agricole, printr-un program ferm și coerent de investiții, și restructurarea și modernizarea parcului de tractoare și mașini agricole, pentru creșterea eficienței. Urmează apoi un seminar „verde”, dedicat energiilor alternative și noilor tehnologii de mediu. Luna se încheie cu două workshop-uri pe teme fiscale, tot în organizarea Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Pe 20 iunie, ora 10, are loc un workshop cu tema „Noile reglementări din Codul de procedură fiscală: OUG nr. 34/2009 și OUG 46/25 mai 2009". Se va discuta despre inspec-ția fiscală și reverificare, mai exact când și în ce condiții sunt posibile. Participanții vor afla procedurile specifice de inspecție și reverificare, cu exemplificări practice. Tariful de participare este de 526 lei/persoană. Apoi, pe 27 iunie, ora 10, are loc un seminar cu tema „Procedura fiscală la concret”. Tariful este identic, 526 lei/persoană, locul de desfășurare fiind sala de conferințe a CCINA Constanța.